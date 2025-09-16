Pravda Správy Svet Zelenskyj: Trump má dosť sily na to, aby sa ho Putin bál

Zelenskyj: Trump má dosť sily na to, aby sa ho Putin bál

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa, aby zaujal jednoznačné stanovisko k sankciám voči Rusku a k bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu. Cieľom je zastaviť ruského vodcu Vladimira Putina a ukončiť vojnu na Ukrajine.

Americký prezident Donald Trump a ruský vodca Vladimir Putin (vpravo) krátko po stretnutí v meste Anchorage na Aljaške, 15. augusta 2025
Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal v rozhovore pre Sky News. Podľa Zelenského by mohol Trump Ukrajine poskytnúť dostatočný počet systémov protivzdušnej obrany, keďže ich majú Spojené štáty k dispozícii dosť.

Dodal, že Spojene štáty sú schopné uvaliť aj silné sankcie, ktoré by zasiahli ruskú ekonomiku. „Verím, že USA sú dosť silné na to, aby prijali vlastné rozhodnutia. Som si istý, že Donald Trump má dosť sily na to, aby sa ho Putin bál,“ konštatoval ukrajinský líder.

Zelenskyj je presvedčený, že jedinou cestou, ako zastaviť boje, je najprv zabezpečiť jasné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, čo je možné len vtedy, ak Trump preukáže odvahu.

„Skôr než ukončíme vojnu, chcem mať pripravené všetky dohody. Chcem mať dokument, ktorý podporia USA a všetci európski partneri. To je veľmi dôležité. Aby sa to podarilo, potrebujeme jasný postoj prezidenta Trumpa,“ zdôraznil Zelenskyj.

