Pokrovsk sa zmenil na pevnosť. Rusko nasadzuje elitné jednotky a chystá rozhodujúci úder. Ukrajinci tam pripravujú 'kotol'

Mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti sa stalo jedným z hlavných cieľov ruskej ofenzívy. Podľa magazínu Forbes ukrajinskí obrancovia premieňajú mesto na pevnosť, zatiaľ čo Moskva sústreďuje jednotky s cieľom uskutočniť rozhodujúci útok.

16.09.2025 12:30
Fotografia ukrajinských jednotiek zo Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny. Tamojšie ministerstvo obrany zverejnilo fotografiu s popisom: „Pocíťte zúrivosť ukrajinských zbraní!“
Plány Kremľa a varovanie Kyjeva

Začiatkom septembra prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruský vodca Vladimir Putin počas rozhovoru s Donaldom Trumpom avizoval úmysel dobyť Donbas v priebehu „dvoch až troch mesiacov, maximálne štyroch“.

Podľa ukrajinských ozbrojených síl sa Moskva sústreďuje na „rozhodujúci prielom“ pri Pokrovsku a do oblasti presúva skúsené jednotky námornej pechoty. Forbes píše, že dobytie mesta by Rusku otvorilo cestu k ovládnutiu ďalších častí Doneckej oblasti.

Postup a slabiny ruskej armády

V polovici augusta sa ruským jednotkám podarilo preniknúť cez ukrajinskú obranu východne a severovýchodne od Dobropillja a postúpiť približne o desať kilometrov. Nedokázali však svoje pozície udržať.

Ukrajinské sily sa teraz snažia obkľúčiť tzv. Dobropilský výbežok pri Pokrovsku útokmi zo západu a severu. Vzniknutý „kotol“ by mohol donútiť ruské jednotky kapitulovať alebo čeliť zničeniu, uvádza Forbes.

„Agresívnym postupom bez dostatočného zabezpečenia bokov Rusko nakoniec preťahovalo svoje pozície, utrpelo ťažké straty a nedokázalo upevniť viaceré dosiahnuté úspechy,“ citoval magazín bývalého britského vojaka Seana Pinnera, ktorý bojoval v Mariupole v roku 2022.

Obrana mesta a terénne podmienky

Okolie Pokrovska je podľa Pinnera náročné – prevažne otvorené polia s minimom prírodných úkrytov, ktoré sa pri daždi menia na bahno. „Takéto podmienky neumožňujú rýchly a čistý postup,“ uviedol.

Dmitro Žluktenko z 413. samostatného práporu bezpilotných systémov, ktorý pôsobí v Pokrovsku, tvrdí, že taktika Ruska je známa – nasadenie veľkého počtu jednotiek a intenzívne boje. „Ale nič zásadne sa nezmenilo od situácie pred dvoma mesiacmi,“ dodal.

Efektívne využívanie ukrajinských dronov podľa neho výrazne obmedzuje ruské možnosti pri postupe.

Vyhliadky na ďalší vývoj

Pinner upozorňuje, že dobytie Pokrovska by si vyžadovalo rozsiahle zdroje: „Mestské boje sú brutálne a nákladné. Vyžadujú si živú silu, techniku a pripravenosť zniesť obrovské straty.“

Podľa jeho slov bude pre Moskvu ťažké pokračovať v kampani bez enormných strát. „Preto neverím, že Pokrovsk padne tento rok. Ak sa to stane, nebude to rýchlo – a z mesta takmer nič nezostane,“ uzavrel Pinner.

