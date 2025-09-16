USA začínajú deportácie: cudzinci oslavujúci vraždu Charlieho Kirka pôjdu z krajiny. 'Čistky' sa pripravujú aj inde

Americký minister zahraničia Marco Rubio to dnes skoro ráno SELČ oznámil v príspevku na sociálnej sieti X s tým, že proces rušenia víz sa už začal. Rubio oznámenie urobil v čase, keď ľudia naprieč Spojenými štátmi čelia profesijným dôsledkom za komentáre alebo reakcie na sociálnych sieťach týkajúce sa Kirkovej smrti, píše server Axios.
"Amerika nebude hostiť cudzincov, ktorí oslavujú smrť našich občanov. Prebieha zrušenie víz. Ak ste tu na základe víza a oslavujete verejné zavraždenie politickej osobnosti, pripravte sa na to, že budete deportovaní. V tejto krajine nie ste vítaní, "napísal v pondelok večer (dnes o 4: 54 SELČ) Rubio.
Internetová skupina Charlie Kirk Data Foundation zároveň vytvorila databázu užívateľov sociálnych sietí, ktorí podľa nej Kirka kritizovali alebo oslavovali jeho smrť, informuje Axios. Skupina tvrdí, že do nedeľného večera identifikovala na 60.000 ľudí, a vyzýva, aby jej ľudia „poskytli údaje pre Charlieho“. Anonymní organizátori uviedli, že ich cieľom je „odstrániť ľavicové radikály“ a premeniť personálnu skladbu vysokých škôl, bezpečnostných zložiek, vlády, zdravotníctva, byrokracie či právnych a finančných inštitúcií.Čítajte aj 'Nemáte tušenie, čo ste práve rozpútali'. Vdova po Kirkovi sľúbila v emotívnom prejave, že nenechá zomrieť jeho odkaz
Mnohé osoby boli v USA kvôli komentárom o Kirkovi v zamestnaní suspendováné či dokonca prepustené. Politický analytik stanice MSNBC Matthew Dowd prišiel o prácu po tom, ako o Kirkovej smrti povedal, že nenávistné slová vedú k nenávistným činom. Komentátorka denníka The Washington Post Karen Attiahová podľa serveru Axios uviedla, že bola prepustená za to, že sa vyjadrila proti politickému násiliu, dvojitým rasovým štandardom a apatii Ameriky k zbraniam.
Trump obviňuje „radikálov z ľavice“
Prezident Donald Trump v súvislosti s atentátom na Kirka obvinil „radikálov z ľavice“ a uviedol, že bude stíhať každého, kto sa podieľal na tejto „ohavnosti“. Trump tiež vyhlásil, že sa zameria na ďalšie politické násilie, vrátane organizácií, ktoré ho financujú a podporujú. Členovia jeho administratívy sa k jeho postoju pripojili. Minister dopravy Sean Duffy napríklad pochválil leteckú spoločnosť United Airlines za prepustenie pilota, ktorý Kirka kritizoval.
Tridsaťjedenročný Kirk bol vplyvným Trumpovým spojencom a spoluzakladateľom neziskovej skupiny Turning Point USA, najväčšej konzervatívnej mládežníckej organizácie v krajine. Kirkove vystúpenia a debaty na univerzitách po celej krajine bežne priťahovali davy ľudí. Konzervatívny aktivista mal na sociálnej sieti X 5,2 milióna sledujúcich a bol moderátorom populárneho podcastu The Charlie Kirk Show.Čítajte aj Výnimočný študent z náboženskej rodiny. Kto je Tyler Robinson, podozrivý z Kirkovej vraždy
Úrady v súvislosti s atentátom na Kirka zatkli 22-ročného Tylera Robinsona, ktorý je podľa štátnych záznamov registrovaným voličom, avšak nie je členom žiadnej politickej strany. Guvernér Utahu Spencer Cox podľa denníka The New York Times v nedeľu uviedol, že podozrivý je zástancom „ľavicovej ideológie“.