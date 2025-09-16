Vlastenectvo aj bojový výcvik. Moskva rusifikuje ukradnuté ukrajinské deti v obrovských centrách

Vo väčšine lokalít sa podľa nej odohráva prevýchova detí, ktorá zahŕňa kultúrne, vlastenecké alebo vojenské programy, ktoré sú v súlade s proruským postojom a optikou. Moskva sa k tejto správe zatiaľ nevyjadrila.
Podľa Kyjeva Rusi v rozpore so Ženevskými dohovormi nelegálne odvliekli viac ako 19 500 detí, podľa HRL by ich mohlo byť podstatne viac. Podľa ukrajinských úradov sa medzitým vyše 1 600 deportovaných detí podarilo do vlasti vrátiť.
Moskva popiera odoberanie detí proti ich vôli a tvrdí, že boli premiestnené, aby neprišli k úhone počas bojov vo vojnovej zóne. Ukrajina sa bráni celoplošnej ruskej invázii od februára 2022.
HRL teraz uviedla, že identifikovala novo 156 miest, kam Rusi ukrajinské deti od začiatku invázie do susednej krajiny umiestnili. V predchádzajúcich zisteniach informovala o 54 takýchto lokáciách.
Ich skutočný počet je pravdepodobne vyšší, pretože HRL niekoľko miest stále vyšetruje a môžu existovať ďalšie lokácie, ktoré ešte neboli identifikované. Rusi podľa laboratória umiestnili ukrajinské deti okrem iného do vojenských škôl, zdravotníckych alebo náboženských zariadení, sirotincov, táborov, sanatórií ale aj na vojenskú základňu.
Prinajmenšom na 130 miestach boli podľa HRL ukrajinské deti podrobené prevýchove. V asi pätine zariadení ide o militarizačné programy, ktorých súčasťou je bojový výcvik, montáž dronov, slávnostné prehliadky či vojenská história. „Deti z Ukrajiny podstúpili vojenský výcvik v najmenej 39 lokalitách identifikovaných HRL,“ uvádza sa v správe, podľa ktorej zhruba polovicu zariadení spravuje priamo ruská vláda.Čítajte viac Len utopte tie ukrajinské deti, utopte ich, vyzval moderátor ruskej televízie. Kyjev chce RT zakázať
„Táto štúdia síce neodpovedá na otázku, koľko detí z Ukrajiny je v súčasnosti v ruskom zajatí, ale odhaľuje logistickú a operačnú kapacitu vynaloženú na rusifikáciu detí odobraných z ich domovských komunít na Ukrajine,“ uvádza HRL v úvodníku k správe. Rusko podľa neho prevádzkuje potenciálne bezprecedentný systém rozsiahlych zariadení na prevýchovu, vojenský výcvik a ubytovanie, ktoré sú schopné pojať desiatky tisíc detí z Ukrajiny.Čítajte viac Kremeľ prekonal boľševikov. Chápadlá ruskej ideológie siahajú už do škôlok
Medzinárodný trestný súd (ICC) v roku 2023 vydal zatykača na ruského vodcu Vladimira Putina a splnomocnenkyňu Kremľa pre práva detí Máriu Ľvovovú-Belovovú kvôli podozreniu z nezákonného odvlečenia ukrajinských detí do Ruska, čo je vojnový zločin.
Najnovšia správa Laboratória pre humanitárny výskum Yaleovej univerzity je štvrtou v rade na tému ukrajinských detí odvlečených do Ruska a je založená na informáciách z otvorených zdrojov a na komerčných satelitných snímkach.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa vrátil do Bieleho domu tento rok v júni, pritom ukončila financovanie tohto programu. HRL medzitým požiadala verejnosť o príspevky, aby mohla vo svojej práci pokračovať.Čítajte viac Rusi idú ďalej. Unesené ukrajinské deti poslali do Bieloruska trénovať s armádou „núdzové prežitie“