Špička západného letectva trénovala útoky pri arktickej bráne Ruska. Otestovala ničivú zbraň

Na začiatku septembra americký „neviditeľný“ bombardér B-2 Spirit uskutočnil test novej protilodnej bomby Quicksink v Nórskom mori pri ostrove Andøya. Podľa magazínu Newsweek sa do akcie zapojili aj štyri nórske stíhačky F-35, námorný hliadkový lietadlo P-8 a ponorka. Test si nenechala ujsť ani ruská armáda, ktorá vývoj sledovala.

16.09.2025 14:20
Bombardér B-2A Spirit, americké letectvo,... Foto:
Bombardér B-2A Spirit amerického letectva, sprevádzaný stíhačkou F-35A Lightning II nórskeho kráľovského letectva, zhadzuje bombu QUICKSINK založenú na bombe GBU-31.
Ostrov Andøya leží približne 600 kilometrov západne od pozemnej hranice medzi Nórskom a Ruskom. Samotný test prebehol v čase, keď sa americké a aliančné lode presúvali do Barentsovho mora. Táto oblasť je považovaná za strategický priestor – Newsweek ju označil za „ruskú arktickú bránu“. Moskva totiž Barentsovo more dlhodobo vníma ako svoje operačné prostredie. Ruská armáda vraj test pozorne pozorovala.

Americká armáda podľa dostupných informácií vyvíja dve verzie bomby Quicksink: ľahšiu, 227-kilogramovú GBU-38, a 900-kilogramovú GBU-31. Server The War Zone uviedol, že pri Andøyi sa testovala práve ťažšia z oboch variantov. Americké letectvo doplnilo, že išlo už o tretí test Quicksinku z lietadla B-2. Prvý sa konal začiatkom roka 2024 na Floride, kde sa skúšala menšia verzia, druhý v júli počas cvičenia na Havaji, kde bola testovaná rovnaká bomba ako v Nórskom mori.

zväčšiť Tento záber, zachytený cez periskop ponorky,... Foto: Nórske kráľovské námorníctvo
nórske námorníctvo, QUICKSINK, Tento záber, zachytený cez periskop ponorky, ukazuje zásah námorného cieľa po tom, čo americký bombardér B-2 zhodil bombu QUICKSINK nad Nórskym morom 3. septembra 2025.

Výskumné laboratórium amerického letectva zdôraznila, že Quicksink je schopný presných úderov na statické aj pohyblivé námorné ciele. Bombardér B-2, ktorý unesie až 40 ton munície a vďaka technológii stealth dokáže prenikať aj silne bráneným vzdušným priestorom, tak podľa amerických ozbrojených síl preukázal svoju vhodnosť nielen na strategické útoky proti pozemným cieľom, ale aj na operácie proti námorným cieľom.

Newsweek zároveň pripomenul, že bombardér B-2, ktorý uskutočnil test v Nórskom mori, sa už v júni zúčastnil rozsiahlych leteckých úderov na iránske jadrové zariadenia.

GBU-57 v akcii: úder najväčšou nejadrovou bombou v americkom arzenáli
Video
Biely dom zverejnil video z testu bomby GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), ktorá má hmotnosť 13 600 kg a bola použitá pri nedávnych útokoch americkej armády na iránske jadrové zariadenia. / Zdroj: Biely dom / Twitter
