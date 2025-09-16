Špička západného letectva trénovala útoky pri arktickej bráne Ruska. Otestovala ničivú zbraň

Ostrov Andøya leží približne 600 kilometrov západne od pozemnej hranice medzi Nórskom a Ruskom. Samotný test prebehol v čase, keď sa americké a aliančné lode presúvali do Barentsovho mora. Táto oblasť je považovaná za strategický priestor – Newsweek ju označil za „ruskú arktickú bránu“. Moskva totiž Barentsovo more dlhodobo vníma ako svoje operačné prostredie. Ruská armáda vraj test pozorne pozorovala.
Americká armáda podľa dostupných informácií vyvíja dve verzie bomby Quicksink: ľahšiu, 227-kilogramovú GBU-38, a 900-kilogramovú GBU-31. Server The War Zone uviedol, že pri Andøyi sa testovala práve ťažšia z oboch variantov. Americké letectvo doplnilo, že išlo už o tretí test Quicksinku z lietadla B-2. Prvý sa konal začiatkom roka 2024 na Floride, kde sa skúšala menšia verzia, druhý v júli počas cvičenia na Havaji, kde bola testovaná rovnaká bomba ako v Nórskom mori.
Výskumné laboratórium amerického letectva zdôraznila, že Quicksink je schopný presných úderov na statické aj pohyblivé námorné ciele. Bombardér B-2, ktorý unesie až 40 ton munície a vďaka technológii stealth dokáže prenikať aj silne bráneným vzdušným priestorom, tak podľa amerických ozbrojených síl preukázal svoju vhodnosť nielen na strategické útoky proti pozemným cieľom, ale aj na operácie proti námorným cieľom.
Newsweek zároveň pripomenul, že bombardér B-2, ktorý uskutočnil test v Nórskom mori, sa už v júni zúčastnil rozsiahlych leteckých úderov na iránske jadrové zariadenia.