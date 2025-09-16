Raketa, ktorá zasiahla rodinný dom, bola poľská

Prokuratúra v Lubline, ktorá vedie vyšetrovanie incidentu, informovala iba o neidentifikovanom objekte a odmieta poskytnúť podrobnosti. Podľa hovorkyne prokuratúry Agnieszky Kepkej sa pred konečnou identifikáciou čaká na znalecký posudok experta na vojenskú techniku. Ministerstvo obrany sa k prípadu zatiaľ nevyjadrilo.
Lublinský vojvoda Krzysztof Komorski potvrdil, že postihnutá rodina dostala finančné odškodnenie a budú jej poskytnuté všetky formy pomoci. Podľa starostu Wyrykov Bernarda Blaszczuka obec poskytla manželom náhradné ubytovanie a vyhlásila zbierku na opravu zničeného domu, pričom predbežné náklady odhadla na 50-tisíc zlotých (takmer 12-tisíc eur).
Podľa bezpečnostných expertov išlo o reakciu na bezprecedentné preniknutie ruských dronov do poľského vzdušného priestoru počas minulého týždňa. V rôznych lokalitách na východe krajiny bolo nájdených 17 strojov, prevažne tzv. vábničiek. Analytici sa zhodujú, že cieľom akcie bolo otestovať poľskú protivzdušnú obranu a politickú reakciu.Čítajte viac Poľsko zneškodnilo dron nad vládnymi budovami. Zadržali dvoch Bielorusov