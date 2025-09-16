Izrael vyzval na evakuáciu jemenského prístavu, chystá útok

„(Izraelské) obranné sily v nadchádzajúcich hodinách udrú v oblasti vyznačenej na mape kvôli vojenským aktivitám tamojšieho teroristického režimu Húsíov,“ citoval denník The Times of Israel arabsky písané varovanie izraelskej armády na sieti X. Armáda vyzvala na evakuáciu ľudí aj lodí.
Izraelská armáda už skôr opakovane na prístav Hudajdá aj ďalšie ciele v Jemene udrela. Dnes sa v Saná konal pohreb 31 jemenských novinárov, ktorí zomreli minulý týždeň pri izraelských útokoch mieriacich na Iránom podporované Húsíe.Čítajte aj OSN: Izrael v Gaze pácha genocídu. Netanjahu rozšíril operácie s cieľom zničiť Hamas
V Pásme Gazy podniká izraelská armáda od októbra 2023 ofenzívu v reakcii na teroristický útok palestínskeho hnutia Hamas a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Na jeseň 2023 a tento rok v januári a vo februári časť rukojemníkov prepustili výmenou za palestínskych väzňov pri dvoch prímeriach. Teraz je v pásme 48 rukojemníkov, z ktorých asi len 20 je ale stále nažive. Podľa miestneho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom bolo od začiatku vojny pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zabitých vyše 64 500 Palestínčanov. OSN tieto štatistiky, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, považuje za spoľahlivé.