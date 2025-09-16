Pravda Správy Svet Európa v plameňoch: únia zažíva tento rok najhoršie požiare v histórii

Európska únia a hlavne Španielsko zažíva najhoršie požiare v histórii. Tento rok už v únii zhorelo vyše milióna hektárov pôdy, teda 10-tisíc kilometrov štvorcových. Dve pätiny z toho zhoreli v Španielsku a v tejto krajine ide o päťnásobok dlhodobého priemeru, uviedol dnes v informačnom servise Ústavu výskumu globálnej zmeny AV ČR - Czechglobe Václav Rára z oddelenia dopadov zmeny klímy na agrosystémy.

16.09.2025 15:30
Lesný požiar na juhu Francúzska zničil plochu väčšiu ako Paríž
Video
Oheň tam zničil porasty na viac ako 16-tisíc hektároch pôdy, zabil najmenej jednu osobu a zničil desiatky domov. / Zdroj: Reuters

„K bezprecedentnej intenzite požiarov v Španielsku a Portugalsku prispeli extrémne vlny horúčav, bleskové sucha a klimatická zmena. V Portugalsku sa najväčší požiar v histórii krajiny rozšíril počas 12 dní na území siedmich obcí,“ uviedol Rára. Z 90 percent je príčinou vzniku požiaru ľudská činnosť, pričom zhruba 24 percent pripadá na podpaľačstvo, zvyšok na nehody.

Podľa analýzy sa tohtoročné obdobie požiarov na Pyrenejskom polostrove zhodovalo s doteraz najdlhšou a najintenzívnejšou zaznamenanou vlnou horúčav v Španielsku. Trvala 16 dní a priemerná teplota sa za toto obdobie odchýlila od priemeru o 4,6 stupňa Celzia. "Klimatická zmena výrazne zvýšila pravdepodobnosť aj intenzitu extrémneho požiarneho počasia.

Juh Európy sužovali požiare. Vo viacerých krajinách bola situácia kritická
Video
Zdroj: Reuters

Podmienky, ktoré dnes nastávajú zhruba raz za 15 rokov, by bez vplyvu človeka nastali menej ako raz za 500 rokov. Podobne desaťdňové maximá teplôt sa teraz opakujú raz za 13 rokov, zatiaľ čo v predindustriálnom čase išlo o jav, ktorý nastával menej ako raz za 2500 rokov," poznamenal Rára. K šíreniu požiarov navyše prispieva vyľudňovanie vidieka a ústup tradičných spôsobov hospodárenia, napríklad pastvy. V krajine zostávajú značné zásoby paliva, teda dreva, drobného krovia či suchej trávy.

Slovenskí hasiči bojovali s lesným požiarom v Bulharsku: Pohľad z paluby helikoptéry
Video
Slovenskí hasiči počas intenzívneho leteckého hasenia rozsiahleho lesného požiaru na západe Bulharska. Požiar ohrozil oblasť s rozlohou tisícok hektárov. / Zdroj: FB (Hasičský a záchranný zbor)

Požiare tento rok intenzívne trápia aj ďalšie štáty južnej a juhovýchodnej Európy a riziko požiarov stále trvá. Jednu z najhorších sezón za posledné desaťročia tento rok zažili aj krajiny ako Rumunsko, Nemecko, Slovensko a Cyprus, teda nielen juh Európy. Druhú najhoršiu požiarnu sezónu za posledného polstoročia zažíva tiež Kanada, zhorelo už takmer deväť miliónov hektárov pôdy.

