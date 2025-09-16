Kardinál Duka slúžil v Prahe zádušnú omšu za Kirka. Polícia musela riešiť aj potýčku

Na omši sa podľa servera zúčastnili stovky ľudí, ale aj niektorí politici, napríklad europoslanec Filip Turek, ktorý kandiduje vo voľbách do Poslaneckej snemovne za stranu Motoristi. Podľa organizátorov bola omša nielen pripomienkou Kirkovho života, ale tiež modlitbou za ďalšie obete násilia.
Polícia musela pred chrámom zasahovať pri incidente, keď mladíka s transparentmi, na ktorých boli vytlačené niektoré Kirkove výroky, napadol iný návštevník.
Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stal sa tiež vplyvnou politickou silou medzi mladými republikánmi a bol častým hosťom na pôde univerzít, kde vyvolával niekedy búrlivé diskusie o spoločenských otázkach. Na sociálnych sieťach mal milióny sledujúcich.
Ako podotkol server iDNES.cz, Kirk sa často púšťal do kultúrnych a politických sporov, ostro vystupoval proti právam transrodových osôb, popieral klimatické zmeny a o vojne na Ukrajine vyhlásil, že ide len o hraničný spor.Čítajte viac Na univerzite v Utahu zastrelili vplyvného Trumpovho spojenca a influencera Charlieho Kirka
Zomrel na následky streľby na univerzite v Utahu, kde ho strelec zasiahol jednou guľkou do oblasti krku. Americký prezident Donald Trump tento čin označil za politickú vraždu a v reakcii naň nechal na federálnych budovách spustiť vlajky na pol žrde. Podozrivý 22-ročný útočník je vo väzbe.Čítajte viac Výnimočný študent z náboženskej rodiny. Kto je Tyler Robinson, podozrivý z Kirkovej vraždy