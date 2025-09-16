"Je mi to celé ľúto". Podozrivý z vraždy Charlieho Kirka sa zrejme priznal k činu, píše CBS

Dvadsaťdvaročný Tyler Robinson podľa hovorcu napísal svojim priateľom na chatu v Discorde niekoľko hodín pred svojím zatknutím. „Včera som to na UVA bol ja. Je mi to celé ľúto,“ uviedol užívateľ účtu, ktorý zrejme patrí Robinsonovi, uviedol hovorca platformy Discord a zdroj z bezpečnostných zložiek.
Podľa zdrojov CBS si Robinson o streľbe písal s asi 20 svojimi priateľmi v skupinovom chate. Hovorca Discordu uviedol, že podľa vnútorného šetrenia spoločnosti podozrivý na Discordu nepropagoval násilie ani útok neplánoval. Podľa správ v skupine sa Robinson zrejme plánoval prihlásiť na polícii. „Za chvíľu sa vydám prostredníctvom známeho šerifa, vďaka za pekné chvíle a zábavu, boli ste skvelí, ďakujem vám za všetko,“ uviedol.Čítajte aj Výnimočný študent z náboženskej rodiny. Kto je Tyler Robinson, podozrivý z Kirkovej vraždy
Guvernér Utahu Spencer Cox uviedol, že Robinsona zatkli po tom, ako sa k vražde Kirka priznal svojmu otcovi, ktorý ho presvedčil, aby sa vydal úradom. S úradmi podľa guvernéra podozrivý teraz nespolupracuje, ale jeho spolubývajúci áno.
Robinson je vo väzbe a dnes bude predvedený pred súd, kde bude obvinený. Podozrivý je v tejto chvíli z vraždy, nezákonného použitia strelnej zbrane a marenia spravodlivosti, za čo mu hrozí trest smrti.Čítajte aj Kardinál Duka slúžil v Prahe zádušnú omšu za Kirka. Polícia musela riešiť aj potýčku