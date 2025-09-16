Pravda Správy Svet "Je mi to celé ľúto". Podozrivý z vraždy Charlieho Kirka sa zrejme priznal k činu, píše CBS

Muž podozrivý z vraždy konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka sa k činu zrejme priznal na komunikačnej platforme Discord, informoval stanicu CBS hovorca platformy. Tridsaťjedenročného kontroverzného konzervatívneho aktivistu a spojenca amerického prezidenta Donalda Trumpa Kirk zastrelili minulú stredu jedinou ranou do krku pri debate v areáli Utah Valley University (UVA).

Útek strelca, ktorý zabil Kirka
Dvadsaťdvaročný Tyler Robinson podľa hovorcu napísal svojim priateľom na chatu v Discorde niekoľko hodín pred svojím zatknutím. „Včera som to na UVA bol ja. Je mi to celé ľúto,“ uviedol užívateľ účtu, ktorý zrejme patrí Robinsonovi, uviedol hovorca platformy Discord a zdroj z bezpečnostných zložiek.

Podľa zdrojov CBS si Robinson o streľbe písal s asi 20 svojimi priateľmi v skupinovom chate. Hovorca Discordu uviedol, že podľa vnútorného šetrenia spoločnosti podozrivý na Discordu nepropagoval násilie ani útok neplánoval. Podľa správ v skupine sa Robinson zrejme plánoval prihlásiť na polícii. „Za chvíľu sa vydám prostredníctvom známeho šerifa, vďaka za pekné chvíle a zábavu, boli ste skvelí, ďakujem vám za všetko,“ uviedol.

Guvernér Utahu Spencer Cox uviedol, že Robinsona zatkli po tom, ako sa k vražde Kirka priznal svojmu otcovi, ktorý ho presvedčil, aby sa vydal úradom. S úradmi podľa guvernéra podozrivý teraz nespolupracuje, ale jeho spolubývajúci áno.

Robinson je vo väzbe a dnes bude predvedený pred súd, kde bude obvinený. Podozrivý je v tejto chvíli z vraždy, nezákonného použitia strelnej zbrane a marenia spravodlivosti, za čo mu hrozí trest smrti.

