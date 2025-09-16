Pravda Správy Svet Spojené štáty už zlikvidovali tri lode venezuelských pašerákov, povedal Trump

Spojené štáty už zlikvidovali tri lode venezuelských pašerákov drog, povedal novinárom podľa agentúry AFP a televízie CNN americký prezident Donald Trump. Doteraz americká administratíva oficiálne informovala o dvoch úderoch armády proti pašerákom.

16.09.2025 18:14
Americká lietadlová loď Dwight D. Eisenhower
„V skutočnosti sme zlikvidovali tri lode, nie dve, ale vy ste videli dve,“ povedal Trump pri rozhovore s novinármi s odvolaním sa na dva už známe americké útoky proti plavidlám, ktoré podľa Washingtonu slúžili na prepravu drog do Spojených štátov.

Bližšie podrobnosti o treťom údere, ani o tom, prečo sa o ňom doteraz nevedelo, Trump neponúkol. Nie je tak ani jasné, či si vyžiadal obete.

Prvú podobnú akciu uskutočnila americká armáda začiatkom septembra, keď v Karibiku zaútočila na venezuelskú loď, ktorá podľa Trumpa prevážala drogy. Útok zabil 11 ľudí a podľa Washingtonu bol jasným odkazom latinskoamerickým drogovým kartelom. Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello ho však označil za mimosúdne zabitie.

O druhom podobnom údere, pri ktorom podľa neho zomreli traja venezuelskí pašeráci, Trump informoval v pondelok.

