Pozemná ofenzíva v Gaze: nekonečné kolóny, bombardovanie a zúfalosť. Desaťtisíce ľudí utekajú, Izrael sľubuje evakuáciu civilistov a likvidáciu Hamasu

„Teraz sa snažíme otvoriť ďalšie trasy, aby sme umožnili rýchlejšiu evakuáciu obyvateľov Gazy, a oddelili ich od teroristov, na ktorých chceme udrieť,“ uviedol Netanjahu vo video nahrávke z veliteľského stanovišťa izraelskej armády. „Naše sily operujú v meste Gaza s cieľom, samozrejme, poraziť nepriateľa, zatiaľ čo pracujeme na evakuácii civilného obyvateľstva,“ uviedol Netanjahu.
Niektoré médiá, napríklad denník Haarec, si všímajú, že Netanjahu neuviedol medzi cieľ oslobodenia rukojemníkov. Práve o ich osud sa v súvislosti s ofenzívou obáva časť izraelskej spoločnosti.
Armáda tvrdí, že Gazu a okolie už opustilo na 350-tisíc ľudí, a podobný počet uvádza aj Hamas. Odhady hovoria, že v oblasti bol pred evakuáciami milión ľudí. Mnohí z nich sa nachádzajú vo veľmi zlom zdravotnom či materiálnom stave a časť obyvateľov podľa agentúr OSN a medzinárodných organizácií ohrozuje extrémna podvýživa.Čítajte aj OSN: Izrael v Gaze pácha genocídu. Netanjahu rozšíril operácie s cieľom zničiť Hamas
Izraelská vláda tvrdí, že ofenzíva v meste Gaza je zásadná pre vojenskú porážku Hamasu a ukončenie vojny. Hovorca izraelskej armády Efi Defrin povedal, že by operácia mohla trvať mnoho mesiacov. „Nie sme obmedzení časom,“ uviedol hovorca podľa serveru Ynetnews. V zahraničí operácia vyvolala silnú kritiku, mnohé štáty sa obávajú, že ofenzíva ďalej zhorší už tak veľmi zlú situáciu v Pásme Gazy.
Desaťtisíce obyvateľov mesta Gaza utekajú
Po tom, ako v utorok 16. septembra izraelská armáda začala rozšírenú pozemnú operáciu v meste Gaza, sa desaťtisíce obyvateľov snažia opustiť severnú časť mesta, píše agentúra AP. Armáda varovala, že všetci obyvatelia by mali pred operáciou mesto opustiť. Podľa odhadov OSN už skôr utieklo zo severnej časti mesta približne 220-tisíc Palestínčanov, z toho viac ako 70-tisíc v posledných niekoľkých dňoch. V meste Gaza a jeho okolí žil pred varovaním armády o začiatku invázie podľa odhadov agentúry AP približne milión Palestínčanov. Podľa izraelskej armády sa zatiaľ evakuovalo 40 percent obyvateľstva mesta Gazy.
Počas dneška sa na cestách v meste Gaza tvorili dlhé kolóny. Uviaznuté vozidlá boli naložené osobným majetkom a matracmi evakuujúcich sa ľudí, informuje AP. Ďalší ľudia utekali pred ofenzívou po svojich. Podľa nemocničných zdrojov stanice CNN pri nočných úderoch zahynulo najmenej 35 Palestínčanov.
BBC hovorila s 34-ročnou ženou menom Alá utekajúcou zo severu mesta Gaza. „Bola som v práci a izraelské sily zamierili útok na mnoho budov okolo mojej kancelárie. Ľudia zostali na uliciach. Bola to šialená situácia,“ opísala BBC situáciu pred svojím odchodom. „Už som bola vysídlená z Rafáhu do Chán Júnisu. Je ponižujúce zažiť to všetko znova. Cítim sa tak zúfalá,“ povedala Alá. „Je srdcervúce vidieť, ako sa Gaza rozpadá,“ dodala pre BBC.
Ďalší príbeh, ktorý sprostredkovala BBC, je rozprávanie zdravotnej sestry Haná Almazunovej. Tá vzhľadom na svoje povolanie chce zostať v obliehanom meste Gaza, ale snaží sa o evakuáciu svojich troch detí. „Neustále bombardovanie, požiare, neustále vyhrážky, všetko je zlé,“ opísala BBC. Podľa svojich slov býva na rovnakej ulici, kde stál vežový dom zničený pri izraelskom bombardovaní. „Snažím sa evakuovať svoju rodinu, ale čakáme na vozidlo,“ hovorí Haná. Podľa nej rodina za evakuačný transport zaplatí až 1000 dolárov (necelých 21-tisíc Kč). „Je to nebezpečné, ale situácia si vyžaduje moju prítomnosť,“ opísala Haná pre BBC dôvod, prečo sa nenechá evakuovať spoločne so svojimi deťmi.Čítajte viac Izraelské letectvo udrelo na jemenský prístav v Červenom mori
Detský fond OSN (UNICEF) varoval, že ďalšie stupňovanie vojenských operácií znásobí utrpenie detí. Podľa CNN UNICEF uviedol, že v meste sa nachádza 450-tisíc traumatizovaných, vyčerpaných a hladomoru čeliacich detí, sú bez pomoci a so zrútenou zdravotnou starostlivosťou.
Podľa informácií CNN nemocničné zariadenia v severnej časti mesta hlásia, že sú na pokraji svojich možností. Ministerstvo zdravotníctva v meste Gaza zúfalo žiada o základný zdravotnícky materiál a lieky, ktoré majú byť dodávané do nemocníc kvôli katastrofálnemu vyčerpaniu nemocničných zásob. „Životy mnohých civilistov, vrátane predčasne narodených detí, sú ohrozené, ak nemocnice a zdravotnícky personál nebudú chránení,“ uviedol pre CNN riaditeľ nemocnice v Gaze.
Charitatívna organizácia Lekárska pomoc pre Palestínčanov (MAP) pôsobiacich v Gaze uviedla, že bude vo svojej práci pokračovať. "MAP plánuje zostať a pokračovať v práci v Gaze tak dlho, ako náš tím bude mocť. Čelí však čoraz ťažšej a nebezpečnejšej situácii, a to tak kvôli prebiehajúcim izraelským vojenským útokom na obytné budovy, ako aj kvôli hrozbe núteného vysídľovania na juh, "uviedla podľa CNN riaditeľka MAP pre Gazu Fikr Shalltootová.