Anketári kyjevského inštitútu sa pýtali ľudí, ktorí majú viac ako 18 rokov a neabsolvujú vojenskú prípravu. Celkovo svoju vôľu brániť napadnutú vlasť potvrdilo 54 percent respondentov. Jednoznačne kladne reagovalo 23 % opýtaných, 31 % uviedlo odpoveď skôr áno ako nie. Vstup do armády dôrazne odmietlo 23 % a skôr nie ako áno povedalo 15 % (zvyšných 9 percent nemá jasný názor). „Pripravenosť zobrať do ruky zbraň pre obranu vlasti vyslovilo 63 percent mužov a 46 percent žien," konštatoval inštitút.
V prieskume Globsec Trends, ktorý sa robil na jar 2025 v deviatich európskych štátoch, Slováci skončili na najhoršom mieste: v prípade napadnutia štátu by ho bránilo 49 opýtaných. Naopak, v Poľsku, ktoré sa umiestnilo na prvom mieste, prejavilo ochotu až 84 percent respondentov Druhí v poradí boli Česi (81 %).
Horšie zistenia vyplynuli z ankety agentúry Ipsos v júni 2024. Do obrany Slovenskej republiky v prípade jej napadnutia by sa zapojila približne len štvrtina opýtaných. Negatívne odpovedalo až 75 percent oslovených ľudí.
Anketári kyjevského inštitútu, ktorí sa pýtali Ukrajincov na ich názory telefonicky, zisťovali aj to, čo si respondenti myslia o samotnom veľkom ozbrojenom konflikte s Ruskom. „Vysvitlo, že väčšina z nich verí vo víťazstvo Ukrajiny vo vojne za predpokladu, že dostane primeranú podporu od Západu," podotkol server Obozrevateľ.
Ruská invázia evidentne stmelila Ukrajincov. Jasne o tom svedčí porovnanie súčasných sociologických zistení s údajmi spred desiatich rokov. Čo odhalila vtedy anketa kyjevského Razumkovho strediska ekonomických a politických štúdií? Najprv pripomeňme, že v tom čase Rusi už poldruha roka okupovali Krym a rovnako dlho sa viedli boje proti proruských separatistom vo východnej časti štátu.
Pripravenosť brániť svoju vlasť so zbraňou v prieskume na jeseň 2015 deklarovalo presne 23,9 % opýtaných. O niečo viac (27,5 %) uviedlo, že by dokázali pomáhať nejakým iným spôsobom. Tých, čo dôrazne odmietali predstavu chopiť sa zbrane, bola bezmála tretina (30,4 %).
Anketári sa vtedy pýtali aj na reakciu mužov v prípade, že by ich mobilizovali. Štvrtina z nich odpovedala, že by poslúchli, pretože obrana vlasti je vecou cti. Približne sedmina opýtaných poznamenala, že by vstúpili do ozbrojených síl preto, lebo v opačnom prípade by ich mohli potrestať. Naopak, povolávací rozkaz by ignorovalo 28,6 % respondentov (ostatní nemali jasný názor na vec).