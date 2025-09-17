ONLINE: Záporožskú jadrovú elektráreň opäť ostreľovali. Brusel chce urýchliť koniec ruskej ropy a plynu

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 302 dní
6:00 Európska komisia navrhne skoršie ukončenie dovozu ruských fosílnych palív. Po telefonickom rozhovore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom to v utorok večer oznámila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, informujú agentúry DPA a AFP.
„Mala som dobrý telefonát s americkým prezidentom o posilnení nášho spoločného úsilia zameraného na zvýšenie ekonomického tlaku na Rusko prostredníctvom ďalších opatrení,“ napísala na platforme X. Komisia podľa jej slov čoskoro predstaví svoj 19. balík protiruských sankcií od vypuknutia invázie, pričom tentokrát bude zameraný na kryptomeny, banky a energetiku.
„Ruská vojnová ekonomika, udržiavaná výnosmi z fosílnych palív, financuje krviprelievanie na Ukrajine. Aby sa to zastavilo, Komisia navrhne urýchlenie postupného ukončovania dovozu ruských fosílnych palív,“ napísala ďalej von der Leyenová na platforme X.
Šéfka EK v tomto smere neuviedla nijaký časový harmonogram, ako však píšu DPA i AFP súčasný plán Únie z júna počíta s úplným ukončením dovozu ruského plynu a ropy do konca roka 2027.
Americký prezident Trump vyjadril uplynulú sobotu pripravenosť uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska.
Ako pripomína DPA, Maďarsko a Slovensko naďalej do veľkej miery závisia od ruskej ropy, zatiaľ čo EÚ stále vo veľkom rozsahu dováža z Ruska skvapalnený zemný plyn. Problémom by mohlo byť tiež Turecko, ktoré je členom NATO aj jedným z najväčších odberateľov ruských energosurovín.
5:55 Tím Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v Záporožskej jadrovej elektrárni v Ruskom okupovanej časti Ukrajiny počul ostreľovanie v blízkosti elektrárne a pozoroval stúpajúci dym z troch blízkych lokalít. Informovala o tom v utorok MAAE.
Tím MAAE bol informovaný o dopadoch viacerých delostreleckých granátov v oblasti mimo perimetra elektrárne, zhruba 400 metrov od jej externého skladu nafty, uviedla MAAE vo vyhlásení. „Aj keď nie sú správy o obetiach alebo poškodení zariadenia, incident znovu vyzdvihol trvalé ohrozenie jadrovej bezpečnosti a zabezpečenia,“ povedal podľa správy generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi.
MAAE predpokladá, že incident spôsobil požiar okolitej vegetácie, ktorý je pod kontrolou.
Grossi predtým upozornil, že vojenské akcie stále ohrozujú Záporožskú jadrovú elektráreň a ostreľovanie alebo iná vojenská činnosť v blízkosti veľkých jadrových zariadení sa počas ruskej vojny proti Ukrajine stali pravidelným javom. Opätovne preto vyzval na zdržanlivosť vo vojenskej činnosti v blízkosti jadrových elektrární.
Tímy MAAE v ďalších ukrajinských jadrových zariadeniach – v Černobyle a Rivnenskej, Juhoukrajinskej a Chmelnickej jadrovej elektrárni hlásili významný nárast vojenských aktivít v posledných týždňoch.