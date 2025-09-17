Aktivisti premietali na hrad Windsor fotografie Trumpa s Epsteinom, zasiahla polícia

„Akúkoľvek neoprávnenú aktivitu v okolí Windsorského hradu berieme veľmi vážne,“ uviedla šéfka miestnej polície Felicity Parkerová. Policajti rýchlo zasiahli a projekciu zastavili, napísala agentúra DPA.
Trump s manželkou Melaniou prileteli do Británie v utorok večer. Z letiska Stansted ich vrtuľník prepravil do centra Londýna, kde prenocovali v rezidencii amerického veľvyslanca.
Teraz už zosnulý americký multimilionár Jeffrey Epstein, ktorý sa pohyboval vo vyššej spoločnosti, organizoval zneužívanie desiatok mladých žien a dievčat. Trumpa, ktorý bol v minulosti Epsteinovým priateľom, táto aféra prenasleduje už niekoľko týždňov. Epsteinov škandál opakovane vyvolal rozruch aj vo Veľkej Británii. Princ Andrew, brat kráľa Karola III., bol taktiež Epsteinovým priateľom.
Americký prezident dnes začína oficiálnu časť programu štátnej návštevy. Prijme ho kráľ Karol, stretne sa aj s ďalšími členmi kráľovskej rodiny a zúčastní sa okrem iného štátnej večere na hrade Windsor. V Londýne aj vo Windsore sa očakávajú ďalšie protesty proti Trumpovi.