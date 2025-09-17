Pravda Správy Svet Aktivisti premietali na hrad Windsor fotografie Trumpa s Epsteinom, zasiahla polícia

Aktivisti premietali na hrad Windsor fotografie Trumpa s Epsteinom, zasiahla polícia

Aktivisti v utorok premietali na britský kráľovský hrad Windsor fotografie amerického prezidenta Donalda Trumpa s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Nepovolená akcia sa konala v predvečer Trumpovej štátnej návštevy v Británii. Polícia večer potvrdila incident a uviedla, že zadržala štyri osoby, ktoré sú vo väzbe.

17.09.2025 07:12
Trump Epstein Foto: ,
Aktivista zo skupiny Everyone Hates Elon rozložil 15. septembra vo Windsore plagát s Donaldom Trumpom a Jeffreym Epsteinom, deň pred začiatkom štátnej návštevy amerického prezidenta.
„Akúkoľvek neoprávnenú aktivitu v okolí Windsorského hradu berieme veľmi vážne,“ uviedla šéfka miestnej polície Felicity Parkerová. Policajti rýchlo zasiahli a projekciu zastavili, napísala agentúra DPA.

Trump s manželkou Melaniou prileteli do Británie v utorok večer. Z letiska Stansted ich vrtuľník prepravil do centra Londýna, kde prenocovali v rezidencii amerického veľvyslanca.

Teraz už zosnulý americký multimilionár Jeffrey Epstein, ktorý sa pohyboval vo vyššej spoločnosti, organizoval zneužívanie desiatok mladých žien a dievčat. Trumpa, ktorý bol v minulosti Epsteinovým priateľom, táto aféra prenasleduje už niekoľko týždňov. Epsteinov škandál opakovane vyvolal rozruch aj vo Veľkej Británii. Princ Andrew, brat kráľa Karola III., bol taktiež Epsteinovým priateľom.

Americký prezident dnes začína oficiálnu časť programu štátnej návštevy. Prijme ho kráľ Karol, stretne sa aj s ďalšími členmi kráľovskej rodiny a zúčastní sa okrem iného štátnej večere na hrade Windsor. V Londýne aj vo Windsore sa očakávajú ďalšie protesty proti Trumpovi.

