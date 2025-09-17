Trumpovi sa v Británii dostalo nemilého privítania. Aktivisti premietali na hrad Windsor jeho fotografie s Epsteinom

„Akúkoľvek neoprávnenú aktivitu v okolí Windsorského hradu berieme veľmi vážne,“ uviedla šéfka miestnej polície Felicity Parkerová. Policajti rýchlo zareagovali a projekciu zastavili.
Trump s manželkou Melániou prileteli do Británie v utorok večer. Z letiska Stansted ich prepravil vrtuľník do centra Londýna, aby mohli prespať v rezidencii amerického veľvyslanca v Británii.
Teraz zosnulý americký multimilionár Jeffrey Epstein, ktorý sa pohyboval vo vyššej spoločnosti, organizoval zneužívanie desiatok mladých žien a dievčat.
Trumpa, ktorý sa v minulosti s Epsteinom priatelil, Epsteinova aféra prenasleduje už niekoľko týždňov. Epsteinov škandál pritom opakovane vyvolal rozruch aj v Spojenom kráľovstve. Brat kráľa Karola III., princ Andrew, bol kedysi aj Epsteinovým priateľom.
Americký prezident v stredu začína oficiálnu časť programu svojej štátnej návštevy. Prijme ho kráľ Karol, stretne sa aj s ďalšími členmi kráľovskej rodiny a zúčastní sa mimo inej štátnej večere na hrade Windsor. Očakávajú sa ďalšie protesty proti Trumpovi v Londýne aj vo Windsore.