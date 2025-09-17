Pravda Správy Svet Trumpovi sa v Británii dostalo nemilého privítania. Aktivisti premietali na hrad Windsor jeho fotografie s Epsteinom

Aktivisti premietali v utorok na britský kráľovský hrad Windsor fotografie amerického prezidenta Donalda Trumpa s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Nepovolená akcia sa konala predvečer Trumpovej štátnej návštevy v Británii. Polícia v utorok večer incident potvrdila a uviedla, že zadržala štyri osoby, ktoré sú vo väzbe.

17.09.2025 10:15
Donald Trump / Jaskynný muž / Foto: ,
Muž drží kresbu s podobizňou amerického prezidenta Donalda Trumpa ako jaskynného muža, ktorý v rukách drží britského kráľa Karola III. pred hradom Windsor v Británii, 17. septembra 2025
„Akúkoľvek neoprávnenú aktivitu v okolí Windsorského hradu berieme veľmi vážne,“ uviedla šéfka miestnej polície Felicity Parkerová. Policajti rýchlo zareagovali a projekciu zastavili.

Trump s manželkou Melániou prileteli do Británie v utorok večer. Z letiska Stansted ich prepravil vrtuľník do centra Londýna, aby mohli prespať v rezidencii amerického veľvyslanca v Británii.

Teraz zosnulý americký multimilionár Jeffrey Epstein, ktorý sa pohyboval vo vyššej spoločnosti, organizoval zneužívanie desiatok mladých žien a dievčat.

Trumpa, ktorý sa v minulosti s Epsteinom priatelil, Epsteinova aféra prenasleduje už niekoľko týždňov. Epsteinov škandál pritom opakovane vyvolal rozruch aj v Spojenom kráľovstve. Brat kráľa Karola III., princ Andrew, bol kedysi aj Epsteinovým priateľom.

Trump: Epstein bol „nechuťák“. Prečo o ňom stále hovoríme? (Archívne video)
Americký prezident v stredu začína oficiálnu časť programu svojej štátnej návštevy. Prijme ho kráľ Karol, stretne sa aj s ďalšími členmi kráľovskej rodiny a zúčastní sa mimo inej štátnej večere na hrade Windsor. Očakávajú sa ďalšie protesty proti Trumpovi v Londýne aj vo Windsore.

Trump Epstein Čítajte viac „Nech je každý deň ďalším úžasným tajomstvom“ a nahá žena. Demokrati zverejnili údajný Trumpov list pre Epsteina
