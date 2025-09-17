Prieskum z Nemecka: Do vedenia sa dostala AfD, koaličný blok mierne oslabil

Podpora pre AfD sa v porovnaní s augustovým prieskumom posilnila o dva percentuálne body na 27 percent, zatiaľ čo pre CDU/CSU sa oslabila o jeden bod na 26 percent. Tretích sociálnych demokratov (SPD) by volilo 15 percent voličov, o jeden percentuálny bod viac ako v auguste.
Podpora Zelených ostala nezmenená na hranici 11 percent, Ľavica stratila jeden percentuálny bod a volilo by ju 9 percent Nemcov.
Populistickej Aliancii Sahry Wagenknechtovej (BSW) inštitút nameral podporu 5 percent a Slobodnej demokratickej strane (FDP) 4 percentá. Volebné kvórum (minimálny počet hlasov) potrebné na zvolenie do parlamentu je 5 percent. Na prieskume sa zúčastnilo 1 649 oprávnených voličov v období od 12. do 15. septembra.