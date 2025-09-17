Pravda Správy Svet Vedci šokovali svet. Egypťania neboli prví, zámerná mumifikácia bola v Ázii oveľa skôr

Ľudia v Číne a ďalších starovekých civilizáciách v juhovýchodnej Ázii vysušovali mŕtvych dymom, aby zachovali ich telá a umožnili kontakt s dušami zomrelých. Vzorky zachovaných kostí majú viac ako 10-tisíc rokov, čo naznačuje, že sa mumifikácia v Ázii vykonávala tisíce rokov pred Egypťanmi, napísala agentúra AFP.

17.09.2025 11:37
mumia rentgen Foto:
Ilustračné foto
debata

Zatiaľ čo egyptské múmie zabalené do obväzov sú staré asi 4 500 rokov, najstaršie známe príklady mumifikácie pochádzajú z Čile, kde mŕtvych prirodzene vysušoval suchý vzduch. Telá, ktoré vedci nedávno objavili v Číne, Vietname, Laose, Thajsku, Malajzii, Indonézii a na Filipínach, však pochádzali z prevažne vlhkých oblastí.

V Pompejach našli zachovalé pozostatky v hrobke s gréckym nápisom (Archívne video)
Video

Výskumníkov zaujalo skrútenie kostier, ktoré na niekoľkých miestach niesli stopy popálenín, ktoré ale nesúviseli s pokusmi o kremáciu. Podľa vedcov za skrútením stálo to, že na pochovávaných telách nezostalo žiadne mäkké tkanivo, za čo mohla mumifikácia vykonávaná dymom známa v niektorých oblastiach indonézskej provincie Papua.

Odborníci analýzou vzoriek z nájdených kostí a kontrolných vzoriek odobratých zo starovekých pohrebísk v Japonsku dokázali, že telá boli vystavené nízkym teplotám. Neporušenosť kostier potom naznačuje, že sa staroveké civilizácie nepokúšali telá spopolniť, ale že ich chceli zachovať. Niektoré vzorky sú staré viac ako 10-tisíc rokov, čo naznačuje, že tieto ázijské civilizácie vykonávali mumifikáciu o tisíce rokov skôr, než sa doteraz predpokladalo.

„Tieto výsledky boli veľkým prekvapením. Kosti sú také staré. Je pozoruhodné zistiť, že je táto tradícia taká stará a že spája zvyky starovekých civilizácií s tými, ktoré sa dodnes praktizujú v niektorých spoločenstvách,“ povedala bádateľka Hsiao-chun Huangová z Austrálskej národnej univerzity (ANU) v Canberre.

Vysušovanie bolo podľa vedcov pravdepodobne najúčinnejšou možnosťou, ako v tropickom podnebí zachovávať telesné schránky zomrelých, mohlo mať ale aj kultúrny význam.

O civilizáciách v Indonézii a Austrálii je známe, že v nich ľudia telá pevne obväzovali a umiestňovali nad oheň, ktorý často horel niekoľko mesiacov vkuse. Verili, že je možné vďaka tomu udržiavať kontakt so zosnulými či umožniť duši zomrelých, aby sa cez deň voľne pohybovala a v noci sa navrátila do tela.

„Myslím, že to odráža niečo hlboko ľudské: večné prianie, aby nás naši blízki nikdy neopustili a navždy zostali po našom boku,“ dodala Hungová.

