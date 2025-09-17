Zlom v prípade Navaľného? Laboratóriá odhalili pravú príčinu smrti, oznámila jeho vdova

„Vo februári 2024 sa nám podarilo získať, prepraviť za hranice a odovzdať laboratóriu jednej zo západných krajín Alexejove biologické materiály,“ uviedla teraz Navaľná. „Pred niekoľkými mesiacmi som sa dozvedela, že výsledky sú k dispozícii a už dve laboratóriá z dvoch krajín nezávisle od seba dospeli k záveru, že Alexej bol otrávený,“ napísala manželka Navaľného.
Konkrétny jed alebo chemickú látku nespomenula. Vo svojom príspevku vyzvala na to, aby boli zverejnené výsledky vyšetrovania toho, „čím presne bol otrávený“. „Občan Ruska bol zavraždený. Zavraždený na území Ruska. Všetky dôkazy sa tiež nachádzajú tam. Neexistujú právne základy na začatie a vedenie trestného konania v západných krajinách,“ dodala.
Navaľnyj bol roky tvárou ruskej opozície a kritizoval režim prezidenta Putina, predovšetkým za korupciu. V roku 2020 prežil otravu paralytickou látkou novičok, z ktorej obvinil Kremeľ. Ten to odmietol. Po liečbe v Berlíne sa v roku 2021 Navaľnyj vrátil do Ruska, kde ho zatkli a v niekoľkých procesoch odsúdili na dlhoročné väzenie. Opozičník vinu odmietal a svoje uväznenie pričítal snahe režimu umlčať všetkých odporcov a kritiku.
Vlani vo februári zomrel náhle a za nevyjasnených okolností v trestaneckej kolónii na Sibíri vo veku 47 rokov. Ruské úrady pričítali jeho smrť prirodzeným príčinám. Navaľného rodina a spojenci to odmietajú a tvrdia, že bol zabitý na príkaz Kremľa. Ruské úrady od jeho smrti zintenzívnili ťaženie proti jeho spojencom a členom rodiny, ako extrémistku označili jeho vdovu Juliju, Navaľného právnikov odsúdili na roky do väzenia. Navaľná, ktorá žije v exile, po smrti svojho muža sľúbila, že bude pokračovať v jeho práci.Čítajte aj Rok od Navaľného smrti: Pri hrobe sa zišli stovky ľudí. Navaľná vyzvala Rusov v exile, aby vyšli do ulíc