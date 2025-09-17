Pravda Správy Svet Tlak občanov na čele so študenti mal zmysel. Parlament ustúpil, SUV pre každého poslanca nekúpi

Východotimorský parlament podľahol tlaku verejnosti a upustil od plánu na nákup vozidiel SUV pre každého poslanca v jednej z najchudobnejších krajín juhovýchodnej Ázie. Napriek tomu v stredu demonštrácie nespokojných obyvateľov pokračovali.

17.09.2025 11:56
Demonštrácie vedené študentami proti nákupu sa začali v pondelok v hlavnom meste Dili. Podľa novinára AFP sa aj v stredu zhromaždilo pri budove parlamentu približne 2-tisíc demonštrantov. „Hovorí sa, že autá sú už na ceste,“ povedal pre AFP 42-ročný protestujúci Trinito Gaio. „Preto sme tu dnes všetci títo študenti a ja – aby sme sa uistili, že moje peniaze z daní nepôjdu… zlým smerom,“ dodal.

Minulý rok parlament schválil 4,2 milióna dolárov na nákup SUV Toyota Prado pre každého zo 65 poslancov. Vzhľadom na protesty parlament teraz zmenil názor a jednomyseľne prijal uznesenie o „zrušení procesu obstarávania nových vozidiel uvedeného v rozpočte na rok 2025“.

Počas protestov v pondelok a utorok demonštranti hádzali kamene na políciu, ktorá reagovala slzotvorným plynom. Prezident José Ramos-Horta v utorok novinárom povedal, že počas demonštrácií „nebude žiadna tolerancia“ voči násiliu.

Nepokoje vypukli v čase cesty premiéra Xananu Gusmãa do Londýna na stretnutia o pozemných a námorných hraniciach. Jeho návrat sa očakáva 22. septembra.

Bývala portugalská kolónia Východný Timor získala nezávislosť od Indonézie v roku 2002 po viac ako dvoch desaťročiach okupácie a čelí vysokej sociálnej nerovnosti, podvýžive a nezamestnanosti.

