Katolícka cirkev v Poľsku stráca pôdu pod nohami. Dôvera padla na historické minimum

Spoločnosť IBRiS uviedla, že katolíckej cirkvi, ku ktorej sa v roku 2024 hlásilo 88,8 percenta Poliakov, dôveruje v krajine 35,1 percenta opýtaných.
Podľa prieskumu je to pokles o 22,9 percentuálneho bodu oproti septembru roku 2016. Najvýraznejšie sa dôvera zmenila za posledný rok, kedy klesla o 4,3 percentuálneho bodu. „Prezentované výsledky nenechávajú nikoho na pochybách. Máme čo do činenia s krízou dôvery v nebývalom rozsahu. Pokles o viac ako štyri percentné body za jeden rok signalizuje, že predchádzajúci proces erózie dôvery sa ešte zrýchlil,“ uviedol riaditeľ komunikácie IBRiS Kamil Smogorzewski.
Zároveň sa za posledných deväť rokov takmer zdvojnásobil počet ľudí, ktorí katolíckej cirkvi neveria. Zatiaľ čo v roku 2016 tento postoj deklarovalo 24,2 percenta opýtaných, tento rok sa k nemu prihlásilo 47,1 percenta. Za posledný rok aj o 4,8 percentuálneho bodu vzrástol počet ľudí, ktorí k cirkvi cítia „silnú nedôveru".
Prieskum podľa IBRiS ukazuje aj na rastúcej polarizácii postojov voči katolíckej cirkvi. Inštitúciu „silne dôveruje" 7,2 percenta ľudí, čo spoločnosť označila za rekordné minimum. Naopak „silnú nedôveru" deklarovalo 26,1 percenta Poliakov. Spoločnosť prieskum vykonala v dňoch 12. a 13. septembra na reprezentatívnej vzorke 1067 dospelých Poliakov.