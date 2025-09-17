Brusel pritvrdzuje: EÚ navrhla clá a sankcie voči Izraelu aj Hamasu

Komisia tiež pozastavuje svoju bilaterálnu podporu Izraelu, s výnimkou podpory občianskej spoločnosti a pamätníka Jad Vašem, uviedla vo vyhlásení. Pre veľkú časť týchto opatrení potrebuje úniová exekutíva ešte súhlas Rady EÚ, teda členských štátov, kde ale zatiaľ nemá potrebnú väčšinu.
„Chcem povedať jednu vec jasne, cieľom nie je potrestať Izrael, cieľom je zlepšiť humanitárnu situáciu v Gaze,“ vyhlásila na dnešnej tlačovej konferencii v Bruseli šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. „Všetky členské štáty sa zhodli, že situácia v Gaze je neudržateľná, musíme zabezpečiť koniec utrpenia a prepustenie všetkých rukojemníkov,“ dodala.
Sankčný balík sa týka izraelských ministrov financií Becalela Smotriča a národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira, ktorých EÚ obviňuje z opakovaného podnecovania násilia a nenávisti voči Palestínčanom. Ďalej chce komisia uvaliť sankcie voči viacerým extrémistom z radov židovských osadníkov a rovnako aj osadníckym organizáciám. Sankcie však majú byť uložené aj na desiatich vysokopostavených členov Hamasu, ktorí žijú tak v Pásme Gazy, ako aj na okupovanom Západnom brehu Jordánu, ale aj v niektorých ďalších krajinách.
Na schválenie sankcií je potrebné dosiahnuť jednomyseľnosť medzi členskými štátmi. Izrael má medzi štátmi EÚ niekoľko veľkých spojencov, patria medzi ne Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Česko, Maďarsko či Rakúsko. Podľa zdrojov ČTK by však Česko prípadne podporilo sankcie na osadníkov, ak budú prijaté aj sankcie na členov Hamasu. Maďarsko však podľa všetkého odmieta aj prijatie týchto sankcií. S obmedzeniami voči ministrom Praha nesúhlasí.
Druhá časť opatrenia sa týka obchodu, konkrétne pozastavenia určitých obchodných ustanovení v asociačnej dohode medzi EÚ a Izraelom. Európska únia je najväčším obchodným partnerom Izraela, obchod medzi EÚ a Izraelom v roku 2024 predstavoval 42,6 miliardy eur a z toho 37 percent objemu obchodu je v takzvanom preferenčnom zaobchádzaní. Znamená to, že sa na tento tovar uplatňujú nižšie clá a tento režim by sa teraz mal zmeniť. Ide najmä o poľnohospodárske výrobky, ovocie a zeleninu, na ktoré by sa mali uložiť vyššie clá.
Na schválenie týchto opatrení je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny členských štátov, čo znamená, že aspoň jedna z väčších krajín – Nemecko či Taliansko – budú musieť návrh podporiť. Zatiaľ podľa zdrojov ČTK táto podpora v Rade EÚ nie je a minimálne osem krajín, vrátane Česka, s pozastavením niektorých častí asociačnej dohody nesúhlasí s tým, že je potrebné nechať otvorené komunikačné kanály s Izraelom.