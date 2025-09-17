Tusk sa postavil za armádu. Nepriamo sa zastal pilota F-16, ktorý pri útoku na dron zničil dom

„Vojak, ktorý páli na nepriateľa útočiaceho na Poľsko, musí mať plnú právnu ochranu,“ vyhlásil premiér. Štát nesmie dopustiť, aby sa vojaci či príslušníci pohraničnej stráže obávali následkov pri obrane hraníc, územia a občanov.
Tusk poďakoval ministrovi spravodlivosti a generálnemu prokurátorovi za dohľad nad prípadmi súvisiacimi s obranou krajiny. Podľa premiéra je neprípustné, aby médiá, opozícia či prezident spochybňovali postup armády alebo polície v situáciách, keď reagujú na agresívne akcie zo strany východného suseda.
Podľa Tuska sa nesmie opakovať situácia z minulosti, keď boli vojaci obviňovaní za plnenie povinností v misiách v zahraničí. Dodal, že cieľom Ruska je oslabiť vnútornú jednotu Poľska a spochybniť dôveru voči armáde a štátnym inštitúciám.
Premiér ocenil, že generáli a velenie armády dostali v posledných dňoch jasné uistenie o podpore zo strany vlády a že politici nezasahovali do procesu vojenského rozhodovania. Podľa Tuska by najväčšou chybou bolo paralyzovať rozhodovací proces od radového vojaka po generála.
V závere vystúpenia premiér informoval, že vláda pripravuje významné investície do obrany krajiny na návrh ministra obrany. Spomenul aj najnovšie údaje poľského štatistického úradu, podľa ktorých sa v domácnostiach zvyšuje spotrebiteľský optimizmus, najviac od obdobia pred pandémiou.