Pravda Správy Svet Tusk sa postavil za armádu. Nepriamo sa zastal pilota F-16, ktorý pri útoku na dron zničil dom

Tusk sa postavil za armádu. Nepriamo sa zastal pilota F-16, ktorý pri útoku na dron zničil dom

Každý poľský vojak musí mať plnú právnu ochranu pri rozhodovaní o použití zbraní. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk v stredu v reakcii na informácie, že dom na východe Poľska nebol poškodený ruským dronom, ale poľskou raketou, ktorá ho mala zostreliť.

17.09.2025 14:58
debata

„Vojak, ktorý páli na nepriateľa útočiaceho na Poľsko, musí mať plnú právnu ochranu,“ vyhlásil premiér. Štát nesmie dopustiť, aby sa vojaci či príslušníci pohraničnej stráže obávali následkov pri obrane hraníc, územia a občanov.

Tusk poďakoval ministrovi spravodlivosti a generálnemu prokurátorovi za dohľad nad prípadmi súvisiacimi s obranou krajiny. Podľa premiéra je neprípustné, aby médiá, opozícia či prezident spochybňovali postup armády alebo polície v situáciách, keď reagujú na agresívne akcie zo strany východného suseda.

Poľsko Rusko Ukrajina vojna incident drony úlomky uarus Čítajte viac Dom v obci Wyryki nezničil ruský dron, ale poľská raketa. Pálila F-16, chyba systému zabránila katastrofe

Podľa Tuska sa nesmie opakovať situácia z minulosti, keď boli vojaci obviňovaní za plnenie povinností v misiách v zahraničí. Dodal, že cieľom Ruska je oslabiť vnútornú jednotu Poľska a spochybniť dôveru voči armáde a štátnym inštitúciám.

Premiér ocenil, že generáli a velenie armády dostali v posledných dňoch jasné uistenie o podpore zo strany vlády a že politici nezasahovali do procesu vojenského rozhodovania. Podľa Tuska by najväčšou chybou bolo paralyzovať rozhodovací proces od radového vojaka po generála.

V závere vystúpenia premiér informoval, že vláda pripravuje významné investície do obrany krajiny na návrh ministra obrany. Spomenul aj najnovšie údaje poľského štatistického úradu, podľa ktorých sa v domácnostiach zvyšuje spotrebiteľský optimizmus, najviac od obdobia pred pandémiou.

Russia Belarus Drills Čítajte viac Putinove manévre s Lukašenkom zatvorili hranice na východnom krídle NATO. Kedy ich Poľsko otvorí?
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Poľsko #Donald Tusk