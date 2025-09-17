Z helikoptéry do diamantového kočiara. Trump je v Británii, vojenská prehliadka nemala obdoby

Pár minút po tom, čo si vrcholní predstavitelia Spojených štátov a britskej monarchie potriasli rukami, nastúpili Trump s Karlom III. do zdobeného kočiara, ktorý ich za sprievodu čestnej stráže vezie po windsorskom panstve. Počas prechádzky zazneli hymny oboch krajín.
Americká prvá dáma Melania s kráľovnou Camillou si prechádzku, ktorú lemujú príslušníci ozbrojených síl, môžu vychutnávať z druhého kočiara, princ William s princeznou Catherine spolu s americkým veľvyslancom v Británii Warrenom Stephensom z tretieho kočiara.
Po skončení prechádzky amerického prezidenta privítala čestná stráž a znovu zazneli hymny oboch krajín. Pri tej americkej Trump, ktorý stál na červenom pódiu po boku Karola III., salutoval, zatiaľ čo jeho manželka Melanie si držala pravú ruku na srdci.
Potom Trump s monarchom vykonali prehliadku čestnej stráže a videli vojenskú prehliadku, o ktorej britské médiá hovoria ako o najväčšej v novodobej histórii na počesť zahraničného predstaviteľa.
Nasledovať bude obed v štátnej jedálni, po ktorom vezmú členovia kráľovskej rodiny manžela Trumpovej na prehliadku kráľovskej zbierky. Prezident a prvá dáma potom navštívia kaplnku sv. Juraja, kde položí veniec na hrob kráľovnej Alžbety II. Čaká ich aj prehliadka kaplnky a vystúpenie zboru.
Popoludní sa očakáva ďalšia vojenská ceremónia, kde sa k prezidentskému páru pripojí premiér Keir Starmer s manželkou. Pokiaľ bude dobrá viditeľnosť, uskutoční sa aj slávnostný prelet britských a amerických stíhacích lietadiel.
Večer sa na hrade Windsor bude konať tradičný slávnostný banket, na ktorom prehovorí kráľ aj Trump.
Pôvodne sa cesta mala uskutočniť od 17. do 19. septembra, vzhľadom na prezidentovo vyťaženie sa termín upravil a program skrátil. Trump Britániu opustí vo štvrtok po stretnutí so Starmerom vo vidieckom sídle britských premiérov.