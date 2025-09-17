Rusi si myslia, že víťazia. Po troch fiaskách chystajú ďalšie dve ťažké ofenzívy, povedal Zelenskyj

Vyjadrenie prichádza po správach, že ruský prezident Vladimir Putin mal americkým predstaviteľom oznámiť cieľ dobyť celý Donbas do konca roka 2025. Podľa zdrojov agentúry Reuters je presvedčený, že ruské sily „víťazia“, hoci ich územné zisky zostávajú obmedzené.
Od novembra 2022 Rusko získalo menej než 1 % ukrajinského územia, napriek tomu, že letná ofenzíva v roku 2025 postupovala najrýchlejším tempom od konca roku 2024. Zelenskyj tieto obmedzené úspechy vysvetlil značnými stratami Ruska. „Prehrali, pretože mali veľký počet obetí medzi personálom a veľké množstvo stratenej techniky,“ zdôraznil.
Ukrajinský prezident zároveň ubezpečil, že Moskva nebude schopná ovládnuť východ krajiny. „To som povedal Európanom aj v Bielom dome… Rusi nebudú schopní dobyť náš východ,“ vyhlásil.
Zelenskyj odmietol aj tvrdenia, že Rusko by mohlo obsadiť severovýchodné mesto Sumy. Označil ich za „klamstvá a manipulácie“. Ruská armáda otvorila v oblasti Sumy začiatkom roka nový front a v máji a júni obsadila niekoľko dedín. Na začiatku septembra však prezident oznámil, že ofenzíva bola „úplne odrazená“. „Verím, že Rusi sú na tom horšie, než očakávali. Je to oveľa horšie, než čo povedali Putinovi. On o tom nevie,“ dodal.
Odhady strát sa rôznia. The Economist uviedol, že Rusko prišlo v období od 1. mája do 9. júla približne o 31-tisíc vojakov. Generálny štáb ukrajinskej armády odhaduje celkové ruské straty od začiatku invázie vo februári 2022 na približne 1,1 milióna mužov.
Zelenskyj v auguste odhadol, že Rusku by trvalo ešte štyri roky, kým by dokázalo úplne ovládnuť Donbas, ktorý pozostáva z väčšinovo okupovanej Luhanskej oblasti a čiastočne okupovanej Doneckej oblasti, pripomína Kyiv Independent.