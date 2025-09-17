Všimla si to upratovačka. Parížske múzeum prišlo o vzácny poklad, zlodeji nechali nástroje na mieste

Vlámanie bolo odhalené v utorok ráno upratovačkou, ktorá si všimla, že vo vitrínach v mineralogickej expozícii múzea chýbajú exponáty. Páchatelia pri vlámaní použili uhlovú brúsku a horák. Použité nástroje sa našli na mieste činu.
Nemenovaný policajný zdroj pre denník Le Parisien doplnil, že alarm a monitorovacie systémy múzea boli v júli deaktivované kybernetickým útokom. Podľa zdroja si zlodeji zrejme boli vedomí tejto zraniteľnosti objektu.
Podľa vedenia múzea odcudzili nugety prírodného zlata v hodnote asi 600-tisíc eur, ktoré však majú ako súčasť kultúrneho dedičstva nevyčísliteľnú hodnotu. AFP objasnila, že prírodné zlato je kovová zliatina obsahujúca zlato a striebro v ich prirodzenej, nerafinovanej forme.
Prírodovedné múzeum vo svojom vyhlásení upozornilo, že v posledných mesiacoch sa terčom krádeží vo Francúzsku stalo niekoľko múzeí. Bližšie ich síce nespomenulo, ale AFP pripomenula nedávnu krádež v múzeu Adriena Dubouchého v Limoges v strednom Francúzsku, kde zlodeji začiatkom septembra ukradli dva taniere a vázu z čínskeho porcelánu v odhadovanej cene 6,5 milióna eur.
Vlani v novembri zasa štyria muži so sekerami a bejzbalovými pálkami za bieleho dňa rozbili vitríny v múzeu Cognacq-Jay v Paríži a utiekli s niekoľkými dielami z 18. storočia. Nasledujúci deň boli počas ozbrojenej lúpeže v múzeu v departemente Saône-et-Loire v strednom Francúzsku ukradnuté šperky v hodnote niekoľkých miliónov eur.Čítajte viac V Paríži zadržali zlodejov, ktorí lup v hodnote 10 miliónov ukryli do slipov