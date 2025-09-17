Aj scenár filmu bledne závisťou. Príbeh jedného z najhľadanejších mužov v Európe sa posunul, našli ho v Moskve

Od roku 2020, keď Marsalek utiekol z Nemecka, existujú iba útržkovité informácie o jeho živote v Rusku. Teraz spoločná investigatívna práca nemeckého týždenníka Der Spiegel, nemeckej verejnoprávnej stanice ZDF, investigatívneho projektu Frontline americkej stanice PBS, nezávislého ruského servera The Insider a rakúskeho denníka Der Standard dokazuje, že Marsalek žije v Rusku s falošnou identitou a úzkymi väzbami na režim Vladimira Putina.
Jeden z najhľadanejších mužov Európy pôsobí uvoľnene, keď sa popoludní 1. júla prechádzal po námestí Trubnaja v centre Moskvy. Na golieri svojho bieleho trička má zastrčené slnečné okuliare. Drží sa za ruku so svojou priateľkou. Zdá sa, že Taťjana a Ján sú milý pár, začína svoj investigatívny text týždenník Der Spiegel.
Taťjana je bývalá tlmočníčka do turečtiny, zatiaľ čo Marsalek je od roku 2020 na úteku a je naňho vydaný medzinárodný zatykač. Rakúsky manažér s českými koreňmi zmizol po tom, čo nemecká finančná spoločnosť Wirecard v júni 2020 oznámila, že z bankových účtov správcov jej majetku zmizli vyše dve miliardy dolárov. Takmer 6-tisíc zamestnancov prišlo o prácu. Ide o jeden z najväčších podvodov v histórii Spolkovej republiky Nemecko, pripomína Der Spiegel.
V službách ruskej FSB
Vyšetrovatelia a spravodajcovia niekoľkých západných krajín Marsaleka okrem finančného podvodu podozrievajú aj zo špionáže pre Rusko, ktorej sa podľa zistení venoval takmer desať rokov. Marsalek sa však dobre maskuje početnými identitami, skutočnými aj falošnými pasmi. Zdá sa, že je pre európskych vyšetrovateľov, prokurátorov a spravodajské služby nedosiahnuteľný, píše Der Spiegel.
Marsalekovou najnovšou identitou má byť podľa investigatívy Alexander Nelidov, ktorý je v službách ruskej tajnej služby FSB. Je to jedna z najmenej šiestich identít, ktoré Marsalek už podľa novinárov použil pri svojom úteku pred zákonom. Pod týmto menom dokonca vojensky pôsobil na Ukrajine, zakladal firmy v Moskve a voľne sa pohyboval po Rusku, alebo sa v Moskve vozil na elektrickej kolobežke.
Prvé úradné záznamy o Nelidovovi pochádzajú z júna 2023, podľa údajov v pase mal ako Ukrajinec v rámci anexie Donbasu získať ruské občianstvo. Rešerš však ukázala, že na Ukrajine nikdy neexistovala osoba menom Nelidov a na jeho moskovskej adrese žije staršia žena. Medzi januárom a novembrom 2024 bolo mobilné číslo Nelidova alias Marsaleka viac ako 300-krát lokalizované v okolí ústredia tajnej služby na námestí Lubjanka, uvádza investigatíva.
Nasadenie na Ukrajine
Fotografie, ktoré má k dispozícii denník Der Standard, navyše ukazujú Marsaleka niekoľkokrát v blízkosti sídla FSB – pravdepodobne na ceste do práce. Uniknuté údaje, ktoré analyzoval tím investigatívnych novinárov, dokazujú ďalšie cesty Marsaleka pod falošnou identitou. Najmenej päťkrát podľa nich cestoval na Ruskom anektovaný ukrajinský polostrov Krym. Ďalšie fotografie, na ktorých je Marsalek vo vojenskej uniforme s ruským vojnovým symbolom „Z“, navyše naznačujú možné nasadenie v bojoch na Ukrajine.
Marsalekova terajšia priateľka Taťjana Spiridonovová podľa investigatívnych novinárov tiež pracuje pre FSB, hoci oficiálnou profesiou je prekladateľka. Spiridonovovej väzby na ruský štát potvrdzujú aj uniknuté údaje z moskovskej administratívnej databázy – v jej profile je uvedené, že niekoľko rokov mala diplomatický pas a tým aj bezpečnostnú previerku na stupeň prísne tajné.
Spoločne prostredníctvom kontaktnej osoby získali Marsalek a Spiridonovová smart telefóny troch vysoko postavených úradníkov rakúskeho ministerstva vnútra, ktoré cez Istanbul dostali do Moskvy, čo dokazujú získané chaty a uniknuté letecké a mobilné údaje z Ruska.
Ich vzťah aj profesnú spoluprácu dokazujú letové informácie a rezervácie leteniek, ktoré možno nájsť v uniknutých cestovných databázach. Spiridonovovú občas podľa nich sprevádza muž menom Alexander Nelidov.
České korene
Podľa investigatívy teraz Marsalek v Moskve nežije v prepychu, na ktorý bol predtým zvyknutý. Zatiaľ ho však nechytili. Nemecké úrady naňho vydali zatykač a požiadali Moskvu o právnu pomoc. Ruské úrady oficiálne popierajú, že by vedeli o jeho pobyte. Aj keď sa na verejnosť dostáva čoraz viac informácií o Marsalekovom novom živote v Rusku, zostáva mnoho otvorených otázok, napríklad kam mohol Marsalek preniesť milióny eur zo spoločnosti Wirecard.
Ján Marsalek sa narodil v roku 1980 v Klosterneuburgu, malom meste neďaleko Viedne. Jeho starý otec Hans Maršálek bol etnickým Čechom v Rakúsku, komunistom a členom odboja počas druhej svetovej vojny, ktorý prežil uväznenie v koncentračnom tábore. Hans Maršálek neskôr položil základy povojnovej rakúskej spravodajskej služby a dostal najvyššie vyznamenanie za služby štátu, napísal v roku 2023 denník The Wall Street Journal.