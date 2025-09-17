Z masážneho vankúša ohnivá pasca: výbuchy v európskych skladoch DHL organizovali Rusi, tvrdí Litva

Konkrétne uviedli, že litovský občan identifikovaný ako A.Š., narodený v roku 1973, odoslal 19. júla 2024 z Vilniusu štyri balíky s využitím kuriérskych služieb DHL a DPD. Balíčky obsahovali podomácky vyrobené zápalné zariadenia ukryté v masážnych vankúšoch a balení kozmetiky. Dva balíky boli letecky prepravené do Británie a dva putovali kamiónom do Poľska.
Jedno zariadenie explodovalo 20. júla na letisku v Lipsku v Nemecku, ešte než bolo naložené na nadväzujúci nákladný let DHL. Ďalšie explodovalo 21. júla v kamióne DPD na ceste Poľskom, tretie explodovalo 22. júla v sklade DHL v Birminghame v Anglicku, štvrté kvôli technickej závade zlyhalo.Čítajte aj WSJ: Ruské úrady vytvorili špeciálnu službu pre atentáty na Západe
Zariadenia boli podľa kriminalistov konštruované tak, aby spôsobili veľké požiare s potenciálne katastrofickými následkami.
Na prípade podľa LRT pracuje spoločný vyšetrovací tím koordinovaný Eurojustom, do ktorého sú zapojené bezpečnostné a spravodajské zložky z Litvy, Poľska, Veľkej Británie, Nemecka, Holandska, Lotyšska, Estónska, Spojených štátov a Kanady.
Prokuratúra nespresnila, koľko ľudí bolo zadržaných v Litve alebo iných krajinách. Operáciu podľa vyšetrovateľov zorganizovali a koordinovali ruskí občania s väzbami na ruské vojenské spravodajské služby. Niektorí z podozrivých sú tiež spojení s neúspešným pokusom o žhársky útok v obchodnom dome IKEA vo Vilniuse z vlaňajšieho 9. mája.Čítajte aj Taktika ako u teroristov. Rusko verbuje mladých Ukrajincov, aby páchali samovražedné útoky
Doteraz bolo obvinených pätnásť ľudí – občanov Ruska, Litvy, Lotyšska, Estónska a Ukrajiny. Prokurátori uviedli, že boli naverbovaní prostredníctvom aplikácie Telegram, ich verbíri im sľúbili odmenu v kryptomenológii a jednotlivých členov siete držali prísne oddelených, aby zachovali mlčanlivosť. Policajné prehliadky v Litve, Poľsku, Lotyšsku a Estónsku odhalili ďalšie výbušniny a rozbušky, ktoré podľa úradov mohli poslúžiť na ďalšie útoky. Vyšetrovanie pokračuje, dodala LRT.
Riaditeľ nemeckej civilnej kontrarozviedky BfV Thomas Haldenwang vlani v októbri v Spolkovom sneme vyhlásil, že Rusko zrejme stojí okrem iného za júlovým požiarom balíka v logistickom centre spoločnosti DHL v Lipsku. Len zhodou náhod začal podľa Haldenwanga balík horieť ešte na zemi, a nie až pri preprave lietadlom. V takom prípade by podľa neho hrozilo zrútenie lietadla, kvôli ktorému by mohli aj zomierať ľudia. Podľa informácií agentúry DPA dorazil balík s horľavinou do Nemecka z Pobaltia.Čítajte viac Nemeckej armáde zhoreli nákladné autá. Podpálili ich naši ľudia, vyhlasuje ruský telegramový účet
Britská protiteroristická polícia tento rok v apríli zadržala na londýnskom letisku Stansted muža z Rumunska v súvislosti s požiarom v logistickom centre spoločnosti DHL neďaleko Birminghamu z vlaňajšieho júla. Metropolitná polícia uviedla, že 38-ročného muža zatkli pre podozrenie z napomáhania zahraničnej spravodajskej službe podľa zákona o národnej bezpečnosti.
Vlani 22. júla sa vznietil balík v Midpoint Way v Minworthe v logistickom centre DHL. Vyšetrovania prípadu sa ujala protiteroristická polícia. Pri požiari na birminghamskom predmestí nebol nikto zranený. Britská protiteroristická polícia stále prešetruje, či ruskí agenti neumiestnili do balíka zápalné zariadenie, ktoré potom spôsobilo požiar.