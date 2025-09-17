Ostrovný štát Fidži otvoril svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme

Na otvorení veľvyslanectva Fidži v Jeruzaleme sa dohodli minister zahraničných vecí Gideon Saar s fidžijským premiérom Rabukom, keď vo februári rokovali na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.
Saar sa v stredu vo svojom príhovore na slávnostnom otvorení fidžijského veľvyslanectva poďakoval premiérovi Rabukovi za „odvážne, morálne a historické rozhodnutie“ zriadiť veľvyslanectvo v Jeruzaleme.
„Jeruzalem je pulzujúcim srdcom židovského národa. Nie je to len mesto – Jeruzalem je symbol. Reprezentuje naplnenie viac ako trojtisícročného sna,“ uviedol Saar. „Boli sme tu už veľmi dávno. Pred tromi tisíckami rokov, za čias kráľa Dávida – a ešte predtým. A sme tu teraz, aby sme zostali, navždy,“ zdôraznil Saar. Hovoril aj o hlbokom spojení medzi Izraelom a Fidži zakorenenom v spoločných biblických hodnotách a vzájomnom rešpekte.
Väčšina krajín má svoje diplomatické zastúpenia v Tel Avive kvôli spornému postaveniu Jeruzalema. Izrael považuje mesto za svoje večné a nedeliteľné hlavné mesto, zatiaľ čo Palestínska samospráva chce východnú časť Jeruzalema – obsadenú a anektovanú Izraelom – ako hlavné mesto svojho budúceho štátu.
V súčasnosti má svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme šesť krajín – USA, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Nová Guinea a Paraguay. Fidži sa k nim pridalo v rámci kampane organizácie International Christian Embassy of Jerusalem, ktorá má sídlo v Jeruzaleme a snaží sa získať podporu pre Izrael najmä v cirkvách južného Pacifiku, dodal spravodajský web The Times of Israel (TOI).