Duma vyhovela Kremľu. Čo znamená pre Rusov, že Putin ustúpil od zákazu mučenia?

Pripomeňme, že Rusko pristúpilo k Európskemu dohovoru pre zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania vo februári 1996. Jeho signatármi sú členské štáty Rady Európy. Premiér Sergej Mišustin v mene vlády navrhol vypovedať dohovor prezidentovi Vladimirovi Putinovi pred štyrmi týždňami. Šéf Kremľa predložil príslušný návrh poslancom pred desiatimi dňami. Tí teraz jednohlasne podporili to, o či požiadali Mišustin a Putin.
V Moskve zdôvodnili svoj krok sklamaním z Rady Európy. Poukazujú na to, že v tejto organizácii, ktorá má sídlo v Štrasburgu, sa k ich štátu správajú nedôstojne: „Prácu našej krajiny v Európskom výbore pre zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania blokuje samotná Rada Európy, ktorá od decembra 2023 bráni zvoleniu nového člena z Ruskej federácie," citovala agentúra TASS predsedu dolnej komory parlamentu Vjačeslava Volodina.
Odkedy zástupcovi Ruska vypršala platnosť mandátu, nového na uvoľnené miesto nezvolili. V Moskve preto hovoria o „diskriminačných okolnostiach", ktoré „podkopávajú mechanizmus vzájomného monitorovania dodržiavania zákazu mučenia". Nezmieňujú sa však o tom, či sa voľba ruského kandidáta mohla vôbec uskutočniť. Členovia Rady Európy totiž v marci 2022 vylúčili Rusko z organizácie v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu.Čítajte aj Rok od Navaľného smrti: Pri hrobe sa zišli stovky ľudí. Navaľná vyzvala Rusov v exile, aby vyšli do ulíc
Ďalšou vecou je to, že Moskva prestala byť ústretová voči zmienenému eurovýboru: „Koncom roku 2024 výbor oznámil, že Rusko odmieta s ním spolupracovať po podaní žiadosti v súvislosti s vyšetrovaním smrti Alexeja Navaľného," podotkla stanica BBC. Opozičný líder Navaľnyj zomrel za záhadných okolností vo väzení vo februári 2024, jeho vdova Julija Navaľná tvrdí, že ho otrávili.
Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová ubezpečila, že po vypovedaní dohovoru sa fakticky nič dramatické nemôže udiať: „Neoplyvní to práva občanov. Rusko si naďalej plní svoje medzinárodné záväzky prostredníctvom univerzálnych mechanizmov vrátane Dohovoru OSN proti mučeniu," povedala podľa agentúry Interfax. V Moskve tiež prízvukujú, že zákaz mučenia je zakotvený v Ústave Ruskej federácie.
Viaceré nezanedbateľné veci sa však v skutočnosti zmenia. „Európsky výbor pre zabránenie mučenia bol zriadený na dohľad nad implementáciou opatrení. Jeho experti môžu vykonávať neohlásené návštevy väzníc, trestaneckých kolónií, nemocníc a akýchkoľvek iných miest, kde sú zadržiavané osoby. Dokumentujú podmienky v nich, rozprávajú sa s väzňami a so zamestnancami, potom zverejňujú správy," upozornil server Rádio Sloboda. Znamená to, že ľudia v Rusku, ktorí tvrdia, že ich mučili alebo inak s nimi neľudsky zaobchádzali, stratili možnosť sťažovať sa v Štrasburgu. Ich podanie by už nemal kto nezávisle preveriť.
Experti z eurovýboru nebudú môcť v Rusku navštevovať ani nápravno-výchovné ústavy pre mladistvých, policajné stanice, detenčné strediská pre nelegálnych migrantov, psychiatrické liečebne i domovy pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím," upozornila BBC. Vzťahuje sa to aj na miesta, kde sa nachádzajú ukrajinskí vojnoví zajatci. V Kyjeve sa ozval minister zahraničných vecí Andrij Sybiha: „Rozhodnutie odstúpiť od dohovoru opäť dokazuje, že Rusko je bezprávny miesto, kde ľudský život a dôstojnosť nič neznamenajú," napísal na sociálnej sieti X.
Advokát Jevgenij Smirnov prízvukuje, že v prípade Rusov, ktorí sú väznení, sa v podstate nič nezmení, pretože podľa neho to bolo s dodržiavaním dohovoru už beztak veľmi zlé: „Medzinárodní inšpektori nemajú prístup do uzatvorených ruských priestorov od februára 2022," poznamenal pre server Nastojaščeje vremja. Ozrejmil, že ukončenie platnosti dohovoru nebude mať prakticky nijaké dôsledky, lebo od začiatku vojny proti Ukrajine už Rusko nedodržiava nič, čo sa týka európskych záväzkov..
Sídlo ruského parlamentu. Prítomní poslanci jednohlasne podporili odstúpenie od medzinárodného dohovoru o zákaze mučenia.