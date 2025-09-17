Pravda Správy Svet Kráľ Karol ocenil Trumpove mierové snahy, Trump hovoril o mimoriadnej pocte

Britský kráľ Karol III. dnes večer na úvod štátneho banketu na počesť amerického prezidenta Donalda Trumpa ocenil, že sa Trump osobne zasadzuje za mierové vyriešenie konfliktov vo svete. Jeho americký hosť zase vo svojej následnej reči označil kráľovo pozvanie na už druhú štátnu návštevu krajiny za úplne mimoriadnu poctu.

Prejavy, ktoré obaja muži čítali pri slávnostnej tabuli obklopenej desiatkami prominentných hostí, začali banket na hrade Windsor, kde Trump s manželkou Melaniou a sprievodom strávili celý dnešný deň.

Britský monarcha zdôraznil historické puto medzi oboma národmi, ktoré bok po boku bojovali v oboch svetových vojnách minulého storočia.

„Dnes, keď tyrania znovu ohrozuje Európu, stojíme spolu so svojimi spojencami za Ukrajinou a podporujeme ju,“ predniesol Karol za Trumpovho prikyvovanie. Británia pritom patrí k krajinám, ktoré sa snažia Trumpa presvedčiť k väčšej podpore Kyjeva a zosilneniu tlaku na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Trump vo svojej reči zahraničnopolitické témy nespomenul, opakovane zato chválil Karola aj ďalších členov kráľovskej rodiny. V prejave, ktorý sa na rozdiel od viacerých iných jeho vystúpení držal línie predpísanej v texte, spomenul tiež „výnimočný vzťah“, ktorý podľa neho obe krajiny majú. Zdôraznil tiež, že je prvým americkým prezidentom pozvaným na druhú štátnu návštevu Británie, čo označil za „jednu z najväčších pôct svojho života“.

Slávnostný banket zakončuje prvý deň Trumpovho programu, počas ktorého sa s kráľom prešiel v koči, zhliadol vojenské ceremónie a uctil pamiatku kráľovnej Alžbety II. Vo štvrtok Trump ukončí svoju návštevu Británie schôdzkou s premiérom Keirom Starmerom.

