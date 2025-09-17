Kráľ Karol ocenil Trumpove mierové snahy, Trump hovoril o mimoriadnej pocte

Prejavy, ktoré obaja muži čítali pri slávnostnej tabuli obklopenej desiatkami prominentných hostí, začali banket na hrade Windsor, kde Trump s manželkou Melaniou a sprievodom strávili celý dnešný deň.
Britský monarcha zdôraznil historické puto medzi oboma národmi, ktoré bok po boku bojovali v oboch svetových vojnách minulého storočia.
„Dnes, keď tyrania znovu ohrozuje Európu, stojíme spolu so svojimi spojencami za Ukrajinou a podporujeme ju,“ predniesol Karol za Trumpovho prikyvovanie. Británia pritom patrí k krajinám, ktoré sa snažia Trumpa presvedčiť k väčšej podpore Kyjeva a zosilneniu tlaku na ruského prezidenta Vladimira Putina.
Trump vo svojej reči zahraničnopolitické témy nespomenul, opakovane zato chválil Karola aj ďalších členov kráľovskej rodiny. V prejave, ktorý sa na rozdiel od viacerých iných jeho vystúpení držal línie predpísanej v texte, spomenul tiež „výnimočný vzťah“, ktorý podľa neho obe krajiny majú. Zdôraznil tiež, že je prvým americkým prezidentom pozvaným na druhú štátnu návštevu Británie, čo označil za „jednu z najväčších pôct svojho života“.
Slávnostný banket zakončuje prvý deň Trumpovho programu, počas ktorého sa s kráľom prešiel v koči, zhliadol vojenské ceremónie a uctil pamiatku kráľovnej Alžbety II. Vo štvrtok Trump ukončí svoju návštevu Británie schôdzkou s premiérom Keirom Starmerom.