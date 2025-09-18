ONLINE: Expetka v Sky News: Rusi vytvorili okolo Pokrovska 'zónu smrti', môže zlomiť jeho obrancov

6:15 Situácia okolo Pokrovska sa pre Ukrajincov zhoršuje, uvioedla pre Sky News Marina Mironová, expertka na katedre obranných štúdií na King's College London. Odvolala sa na správy, že ruské sily kontrolujú všetky zásobovacie trasy a pomocou dronov vytvorili "zónu smrti“, čo Ukrajine veľmi sťažuje dopĺňanie zásob pre jej jednotky v tejto oblasti.
Mesto odoláva ruským útokom už viac ako rok, ale Sky News sa od expertky dozvedel, že obrana by sa mohla blížiť ku koncu. Pokrovsk, cestný a železničný uzol, mal pred vojnou približne 60 000 obyvateľov. Rusko ho považuje za „bránu do Donecka“.
Jeho dobytie by vážne narušilo ukrajinské zásobovacie trasy a ohrozilo kľúčové mestá ako Kramatorsk a Slaviansk.
„Bude to chvíľu trvať, pretože Rusi sa v podstate snažia vytlačiť Ukrajincov,“ povedal Mironová pre Sky News. „Nechcú mesto dobyť, pretože je to príliš zložité a náročné na pracovnú silu – predpokladajú veľké straty“. Namiesto toho sa ho snažia úplne obkľúčiť, dodala.
To odráža „zmenený prístup“, hovorí Mironová, pričom ruská armáda zrejme uprednostňuje pomalšie operácie obkľúčenia pred útočnými vlnami s vysokými stratami, akými boli dobyté mestá ako Bachmut.