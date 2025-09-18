Kimmelova talk show dostala stopku po jeho slovách o vražde Kirka. Hnutie MAGA nazval bandou, Trump moderátora nulou

Kimmel v pondelok vo svojej relácii vyhlásil, že ‚banda‘ okolo Trumpovho hnutia MAGA (Urobme Ameriku opäť skvelú) sa snaží na vražde zarobiť politické body. Kritizoval okrem iného to, že Trump na Kirkovu počesť nechal stiahnuť vlajky na federálnych budovách a úradoch na pol žrde.
K tomuto rozhodnutiu stanica dospela po tom, čo Kimmel v pondelok vo svojej relácii hovoril o smrti Kirka, ktorý zahynul minulý týždeň pri streľbe v štáte Utah. „Počas víkendu sme zažili nové dno, keď sa banda MAGA (Trumpove neformálne hnutie Urobme Ameriku znovu skvelou) zúfalo usilovala predstaviť toho chlapca, ktorý zabil Charlieho Kirka, ako niekoho iného než jedného z nich a zároveň využila všetko, čo mohla, na získanie politických bodov,“ povedal populárny moderátor a komik.
„Takto dospelý človek netrúchli nad niekým, koho nazýval priateľom. Takto plače štvorročné dieťa nad zlatou rybičkou,“ povedal Kimmel. Stanica BBC poznamenala, že vraždu predtým na sieti Instagram odsúdil a Kirkovej rodine takýmto spôsobom vyjadril sústrasť.
„Skvelá správa pre Ameriku,“ napísal Trump na svojej sieti Truth Social s poznámkou, že šou je zrušená. ABC však uviedla, že vysielanie pozastavuje na neurčito. Trump tiež uviedol, že Kimmelovi chýba talent a že je nulou.
"Skvelé správy pre Ameriku: Relácia Jimmy Kimmel Show, ktorá čelila problémom so sledovanosťou, je ZRUŠENÁ,“ napísal americký prezident na svojej platforme Truth Social. „Gratulujem ABC, že konečne nabrala odvahu, aby urobila to, čo bolo potrebné. Kimmel nemá ŽIADNY talent a má ešte horšiu sledovanosť než (Stephen) Colbert, ak je to vôbec možné,“ dodal Trump.
Tridsaťjedenročného konzervatívneho aktivistu, Trumpovho spojenca a otca dvoch detí Kirka zastrelil podľa vyšetrovateľov dvadsaťdvaročný Tyler Robinson 10. septembra, keď hovoril so študentmi v areáli Utah Valley University v meste Orem v Utahu. Hrozí mu za to trest smrti.Čítajte viac "Je mi to celé ľúto". Podozrivý z vraždy Charlieho Kirka sa zrejme priznal k činu. Hrozí mu trest smrti