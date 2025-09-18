Trump zaradí hnutie Antifa na zoznam teroristických organizácií

„S potešením oznamujem mnohým našim americkým patriotom, že označujem Antifu, chorú, nebezpečnú krajne ľavicovú pohromu, za veľkú teroristickú organizáciu,“ napísal Trump, ktorý je na štátnej návšteve Británie. Poznamenal, že rovnako odporučí vyšetrovať tých, ktorí hnutie poskytujú financie.
Trump v minulosti opakovane činnosť Antify kritizoval a už počas svojho prvého prezidentského mandátu sľuboval, že hnutie zapíše do zoznamu teroristických organizácií.
Niekdajší šéf amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray v roku 2020 označil Antifu za ideológiu a nie organizáciu. Uviedol tiež, že Antifa chýba hierarchické štruktúry. Podobne sa za Trumpovho prvého mandátu vyjadrili aj niektorí komentátori, ktorí Antifu označili rôznorodé hnutie bez jednotnej organizačnej štruktúry a vedenia. Taktiež poukazovali na to, že americké zákony administratíve nedovoľujú označiť za teroristickú žiadnu vnútroštátnu organizáciu.