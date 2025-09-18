Izolácia Izraela po Trumpovej návšteve? Británia mení diplomatickú hru a uzná Palestínsky štát

Palestínsky štát sa chystá uznať aj Francúzsko, Kanada či Austrália. Izrael tvrdí, že takýto krok odmení palestínske hnutie Hamas, proti ktorému židovský štát už takmer dva roky vedie v Pásme Gazy vojnu, ktorá si vyžiadala najmenej 65.062 obetí na životoch.
The Times informuje, že Británia oznámi uznanie Palestíny po tom, čo Trump vo štvrtok ukončí svoju návštevu Británie.
Šéf Bieleho domu v júli vyhlásil, že mu neprekáža, ak Británia pristúpi k takémuto kroku, no ako informuje agentúra Reuters, USA – spojenci Izraela – odvtedy jasne vyjadrili svoj nesúhlas s akýmkoľvek podobným krokom zo strany svojich európskych spojencov.Čítajte viac Kráľ Karol ocenil Trumpove mierové snahy, Trump hovoril o mimoriadnej pocte
Británia dlhodobo podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, avšak v minulosti britskí predstavitelia uviedli, že k takémuto riešeniu môže dôjsť až vtedy, keď nastane správny čas.
Palestínsky štát v súčasnosti uznáva 147 zo 193 členských krajín OSN.
Starmer v lete uviedol, že Británia v septembri uzná palestínsku štátnosť ak sa Izrael nezaviaže k prímeriu a dlhodobo udržateľnému mieru, ktorý by viedol k spomínanému riešeniu v podobe dvoch štátov, a ak neumožní OSN obnoviť dodávky humanitárnej pomoci na vojnou zničené palestínske územie.
Tieto podmienky však Izrael podľa denníka The Guardian pravdepodobne nesplní, keďže izraelská vláda sa stavia proti nim. Izraelské sily v uplynulom období zintenzívnili útoky v palestínskej enkláve a začali tiež ofenzívu v meste Gaza, kde podľa OSN panuje hladomor. Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) navyše v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov.Čítajte viac Brusel pritvrdzuje: EÚ navrhla clá a sankcie voči Izraelu aj Hamasu