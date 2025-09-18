Pravda Správy Svet Venezuela spustila v reakcii na aktivity USA v Karibiku vojenské manévre

Venezuelská vláda v stredu oznámila, že v reakcii na vojenskú aktivitu Spojených štátov v regióne začala na svojom ostrove La Orchila v Karibskom mori s trojdňovými vojenskými cvičeniami, píše TASR podľa agentúry AFP.

18.09.2025 08:31
Na archívnej snímke z 20. septembra 2023 vojaci zasahujú vo väznici, kde vznikol gang Tren de Aragua vo venezuelskom Tocoróne.
Washington spustil v septembri tzv. protidrogovú operáciu, v rámci ktorej zničil v Karibiku už zrejme tri venezuelské lode, údajne prevážajúce drogy. Usmrtil pritom aj najmenej 14 ľudí na týchto plavidlách, ktorých označil za tzv. narkoteroristov. Experti z OSN takéto konanie odsúdili a označujú ho za „mimosúdne popravy“.

Útoky a nasadenie amerických bojových lodí v regióne vyvolali obavy z americkej invázie do Venezuely, píše agentúra AFP a pripomína, že Washington označuje venezuelského prezidenta Nicolása Madura za vodcu drogového kartelu.

„Budú (v rámci manévrov na ostrove) nasadené prostriedky protivzdušnej obrany s bojovými prieskumnými dronmi aj podmorskými dronmi… Zavedieme opatrenia elektronického boja,“ povedal v stredu venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López, pričom v tejto súvislosti poukázal na „hrozivý, vulgárny hlas“ Spojených štátov.

Verejnoprávna venezuelská televízia odvysielala zábery z obojživelných plavidiel a vojnových lodí rozmiestnených pri ostrove La Orchile, na ktorom má Venezuela vojenskú základňu. Armáda informovala, že do trojdňových manévrov sa tam zapojí 12 lodí, 22 lietadiel a 20 malých člnov „špeciálnej námornej milície“.

USA Venezuela lode vojenské nasadenie drogy torpédoborec USS Gravely Čítajte viac Spojené štáty už zlikvidovali tri lode venezuelských pašerákov, povedal Trump

Ostrov La Orchila sa nachádza blízko oblasti, v ktorej Spojené štáty počas uplynulého víkendu zadržiavali približne osem hodín venezuelské rybárske plavidlo.

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že USA zničili v Karibiku už tri venezuelské lode. Posledný tretí zásah ani počet jeho obetí nešpecifikoval, pri prvých dvoch však zahynulo dovedna 14 ľudí; a to 11 pri prvom a traja ďalší pri druhom.

Maduro, ktorého za legitímneho prezidenta krajiny nepovažujú USA ani iné západné krajiny, prisľúbil, že Caracas sa bude brániť voči takejto agresii.

