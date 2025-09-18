Štyri miliardy eur mesačne. Aj krajiny NATO platia Putinovi jeho agresiu na Ukrajine

V rozhovore pre Espreso TV to povedal novinár z rádia Slobodná Európa Rostyslav Chotin.
„Pokiaľ ide o sekundárne sankcie voči Číne, Trump tlačí na európske členské štáty NATO, aby spoločne zaviedli sankcie voči čínskemu nákupu ruskej ropy za znížené ceny. Dôležité je poznamenať, že Trump netlačí na krajiny EÚ, ale na členské krajiny NATO,“ vysvetlil Chotin.
Zdôraznil, že ruskú ropu nekupujú len členovia EÚ – Slovensko a Maďarsko, ale tretím najväčším odberateľom ruskej ropy na svete po Číne a Indii je Turecko, ktoré je členským štátom NATO.
Podľa Chotina v súvislosti s dodávkami ruskej ropy do Európy každý hovorí iba o Slovensku a Maďarsku, ale pozornosť treba upriamiť aj inde.Čítajte viac Slovensko podľa Sakovej nahradí ruskú ropu a plyn. Má však podmienku
„Turecko kupuje oveľa viac ruskej ropy a platí oveľa viac ako Slovensko a Maďarsko. Rusko dostáva od členských krajín NATO mesačne štyri miliardy dolárov za dodávky ropy. Preto Trump trvá na tom, že ak sa zavedú sekundárne sankcie voči Číne, tak nie spolu s členskými štátmi EÚ, ale s členmi NATO, teda predovšetkým s Tureckom, a nielen s Maďarskom a Slovenskom,“ zdôraznil Chotin.
Americký minister financií Scott Bessent tento týždeň vyhlásil, že ruská vojna proti Ukrajine sa môže skončiť do 60 až 90 dní, ak Európa uvalí prísne sekundárne sankcie na krajiny, ktoré kupujú ruskú ropu.Čítajte viac Trump: Prestaňte kupovať ruskú ropu, inak plytváte mojím časom. Varuje pred tvrdým ekonomickým úderom