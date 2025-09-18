Prvý americký senátor označil postup Izraela v Gaze za genocídu

S hodnotením prichádza po tom, čo nezávislá vyšetrovacia komisia OSN v správe zverejnenej v utorok dospela k záveru, že Izrael v snahe zničiť Palestínčanov ako skupinu pácha v Pásme Gazy genocídu, ku ktorej podnecovali čelní predstavitelia židovského štátu. Píšu o tom dnes izraelské médiá.
„Súhlasím,“ napísal Sanders, nezávislý senátor židovského pôvodu za štát Vermont, v názorovom článku nazvanom Je to genocída, ktorý v stredu zverejnil na svojom webe. „Zámer je jasný. Záver je nevyhnutný: Izrael pácha v Gaze genocídu,“ uviedol.Čítajte viac OSN: Izrael v Gaze pácha genocídu. Netanjahu rozšíril operácie s cieľom zničiť Hamas
Sanders okrem iného poukazuje na vysoký počet palestínskych obetí konfliktu: podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze riadeného hnutím Hamas bolo z 2,2 milióna obyvateľov pásma od začiatku vojny zabitých najmenej 65-tisíc Palestínčanov a ďalších 164-tisíc bolo zranených.
Sanders spomína tiež únik tajných informácií z izraelskej vojenskej databázy, podľa ktorých 83 percent zabitých boli civilisti, z toho viac ako 18-tisíc boli deti. Ako dôkaz genocídneho zámeru potom cituje množstvo výrokov izraelských politikov, vrátane bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta, ktorý Palestínčanov označil za „ľudské zvieratá“, či krajne pravicového ministra financií Becalela Smotriča, ktorý sľúbil úplné zničenie Gazy.
„Uznávam, že mnoho ľudí môže s týmto záverom nesúhlasiť. Pravdou je, že či už tomu hovoríte genocída, etnické čistky, masové zverstvá alebo vojnové zločiny, ďalší postup je jasný. My, Američania, musíme ukončiť svoju spoluúčasť na vyvražďovaní palestínskeho ľudu,“ napísal Sander.Čítajte viac Trump už plánuje prestavbu Gazy, Palestínčanom majú zaplatiť, aby odišli. Ako by mala vyzerať "Riviéra Blízkeho východu"?
Izraelské ministerstvo zahraničia správu komisie OSN tento týždeň kategoricky odmietlo s tým, že je založená na opakovaných klamstvách šírených teroristickým hnutím Hamas. Podľa ministerstva sú autori správy známi otvorene antisemitskými postojmi a slúžia ako zástupcovia Hamasu. Jeho teroristickým útokom na Izrael v októbri 2023, pri ktorom palestínski ozbrojenci zabili 1 200 ľudí, väčšinou civilistov, a 251 ďalších osôb uniesli, začala vojna v Gaze.
Sandersove komentáre prichádzajú tiež súbežne s tým, ako izraelská armáda tento týždeň začala hlavnú fázu pozemnej operácie v meste Gaza, najväčšiu aglomeráciu pásma, a vyzvala státisíce tamojších obyvateľov i utečencov, ktorí mesto doteraz neopustili, aby sa evakuovali na juh.
Sanders tiež kritizuje administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa za podporu toho, čo označuje za „otvorenú politiku etnických čistiek“ v Gaze a na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu zo strany „extremistickej“ vlády premiéra Benjamina Netanjahua.
„Keď bombardovaním a vyhladovaním vytvorili neznesiteľné životné podmienky, presadzujú teraz ‚dobrovoľnú‘ migráciu Palestínčanov do susedných krajín, aby dali priestor zvrátenej vízii prezidenta Trumpa o ‚riviére Blízkeho východu‘,“ napísal senátor.Čítajte viac Pácha Izrael v Pásme Gazy genocídu? Expert na holokaust v tom má jasno