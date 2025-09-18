Netanjahu odmieta konšpirácie o tom, že Izrael bol zapletený do vraždy amerického aktivistu Kirka. Prstom ukázal na Katar

Kirka zastrelili minulú stredu počas diskusie so študentmi na Univerzite v Utahu. Z vraždy je obžalovaný 22-ročný Tyler Robinson. V online priestore sa krátko po vražde začali šíriť nepodložené konšpiračné teórie o tom, že Izrael bol zapletený do Kirkovej vraždy pre jeho nedávne kritické vyjadrenia smerom k Izraelu.
„Niekto vymyslel otrasnú lož, že Izrael mal niečo spoločné s hroznou vraždou Charlieho Kirka. To je šialené. Je to lož. Je to poburujúce,“ vyhlásil Netanjahu, ktorý zároveň vyzdvihol Kirka za jeho proizraelský aktivizmus, a poukázal na to, že sa spolu viackrát rozprávali. Izraelský premiér ho tiež nedávno pozval na návštevu svojej krajiny.Čítajte viac Výnimočný študent z náboženskej rodiny. Kto je Tyler Robinson, podozrivý z Kirkovej vraždy
Netanjahu zdôraznil, že Kirkove odlišné názory ohľadom izraelskej politiky vítal, keďže boli prejavom slobody a „vždy vychádzali zo srdca, z jeho lásky k Izraelu a z jeho lásky k židovskému ľudu“. „Niekto teraz šíri tieto nechutné fámy, možno z posadnutosti, možno s finančnou podporou Kataru,“ dodal premiér.
TOI pripomína, že Netanjahu v súčasnosti čelí vnútropolitickým problémom v súvislosti s tzv. Katarskou kauzou (Qatargate). Tá sa týka podozrenia, že Netanjahuovi najbližší spolupracovníci boli platení katarskou vládou za lobovanie v jej prospech a za propagáciu Kataru.Čítajte viac Katar financuje Hamas, útok v Dauhe bol preto podľa Netanjahua opodstatnený