Chystáte sa do Prahy? Hrad zadarmo ponúka pohľad na korunovačné klenoty. Krátky čas ich skrývali v Žiline

Výstavu otvorili už v utorok, ale ten deň a ešte v stredu sa do priestorov expozície dostali iba skupiny školákov. Objavil sa medzi nimi aj prezident Petr Pavel. „S korunovačnými klenotmi sa musí zaobchádzať veľmi opatrne, pretože je to skutočne veľká vzácnosť. Nielen preto, že sú zo zlata a z drahých kameňov, ale majú aj obrovskú historickú hodnotu a sú symbolom českej štátnosti," zdôraznil Pavel, ktorého citoval server iDNES.
Expozíciu pripravili vo Vladislavskej sále Pražského hradu. Zvedavci nájdu na výstave aj unikátne archiválie z obdobia druhej svetovej vojny. Sprístupnili ich pri príležitosti 80. výročia skončenia najhroznejšieho globálneho ozbrojeného konfliktu v dejinách.
Zaujímavosťou je, že české korunovačné klenoty sa krátky čas nachádzali na Slovensku. Konkrétne v Žiline, kam ich previezli na konci tridsiatych rokov minulého storočia. Presunuli ich tajne z Prahy pre zhoršujúce sa vzťahy s nacistickým Nemeckom. „Po Mníchovskej dohode však vládnuci predstavitelia rozhodli, že bude lepšie preniesť ich späť do Prahy, lebo na Slovensku panovala protičeská nálada," ozrejmil iDNES. Z prevozu sa zachovala debna z dubového dreva, ktorá sa tiež nachádza medzi exponátmi.
České korunovačné klenoty tvoria svätováclavská koruna, jablko a žezlo. Od vzniku samostatnej Českej republiky ich vystavovali osemkrát. O termíne vždy rozhodla hlava štátu. Súčasný prezident Pavel vlani vydal pokyn, aby sa výstava klenotov konala každoročne.
Svätováclavská koruna je zhotovená zo zlata vysokej rýdzosti (21 – 22 karátov), ozdobená s drahými kameňmi a perlami. „Váži takmer 2,5 kilogramu, aj s krížikom je vysoká 19 cm, v priemere má tiež 19 cm a každý zo štyroch dielov čelenky meria 14,5 cm," konkretizuje webová stránka Pražského hradu. Pred rokom 1346 ju dal k svojej korunovácii (1347) vytvoriť Karol IV., potom ju venoval prvému patrónovi krajiny sv. Václavovi a zanechal ju ako štátnu korunu pre korunováciu ďalších českých panovníkov.
Jablko je zo zlata vysokej rýdzosti (18 karátov), váži 780 gramov a je vysoké 22 cm. Skladá sa z dvoch sploštených pologulí spojených ozdobným prstencom a zavŕšených pomerne veľkým krížikom. Žezlo (zhotovené zo zlata rovnakej rýdzosti ako jablko) je 67 cm dlhé a váži 1013 gramov.