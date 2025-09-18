"Ukrajina aj Izrael majú prsty v zabití Kirka." Nepriatelia USA zneužili smrť a rozšírili dezinformačný chaos na internete

„Meno Charlieho Kirka sa objavilo viac než 6 000-krát v oficiálnych médiách Číny, Ruska a Iránu v období od 10. do 17. septembra,“ uvádza NewsGuard. Redaktorka pre AI a zahraničný vplyv McKenzie Sadeghiová upozornila, že cieľom takýchto naratívov je zasievať nedôveru a chaos. „Čím viac zmätku a nedôvery dokážu zasadiť bezprostredne po zlomovej správe, tým ťažšie je pre ľudí rozlíšiť, čo je pravda a komu veriť,“ povedala pre Politico.
Obavy zo šírenia dezinformácií online – najmä zo strany nepriateľských štátov – sa objavili krátko po potvrdení Kirkovej smrti minulý týždeň. Netanjahu medzitým odmietol konšpirácie o tom, že Izrael bol zapletený do vraždy amerického aktivistu Kirka.
Proruské kanály na Telegrame podľa NewsGuardu klamlivo tvrdili, že Kirk bol zaradený do ukrajinskej databázy Myrotvorets, a ruské médiá šírili tieto tvrdenia ďalej. Proruská skupina Storm-1679 dokonca zverejnila video parodujúce platformu United24, ktoré nepravdivo naznačovalo, že Ukrajinci vraždu oslavovali. Iránske štátne médiá obviňovali z organizovania streľby Izrael, zatiaľ čo pročínske účty na Twitteri (X) tvrdili, že podozrivý finančne podporil Donalda Trumpa.
Iránska štátna tlačová agentúra IRNA tiež zverejnila konšpiračné teórie týkajúce sa Kirkovej kritiky Izraela.
Guvernér Utahu Spencer Cox 12. septembra varoval, že po vražde sa online šíri „obrovské množstvo dezinformácií“. „Máme tu botov z Ruska, Číny, z celého sveta, ktorí sa snažia šíriť dezinformácie a podnecovať násilie,“ vyhlásil.
Podozrivý zo zabitia, 22-ročný Tyler Robinson z Utahu, čelí obvineniu z vraždy. V prípade usvedčenia mu hrozí trest smrti.
Bezpečnostní experti pripomínajú, že zahraniční aktéri dlhodobo využívajú výrazne sledované udalosti na prehlbovanie politických rozporov v USA. „Je oveľa jednoduchšie ovplyvniť diskusiu o niečom, čo sa už stalo, než začať od nuly,“ vysvetlil Daniel Byman z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie. Joshua McKenty, riaditeľ spoločnosti Polyguard, dodal: „Vnútorné konflikty a intenzívna politická polarizácia v USA sú pre našich nepriateľov len výhodou.“Čítajte aj USA začínajú deportácie: cudzinci oslavujúci vraždu Charlieho Kirka pôjdu z krajiny. 'Čistky' sa pripravujú aj inde