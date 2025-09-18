Slovensko podalo protest Česku kvôli účasti ministra Rakušana na demonštrácii v Bratislave

„Išlo o súkromnú aktivitu ministra vnútra. Dnes to slovenskému veľvyslancovi vysvetlil aj vrchný riaditeľ (európskej sekcie ministerstva zahraničných vecí Radek) Pech,“ uviedol Drake.
Rakušan svojou účasťou na demonštrácii, ktorú organizovali slovenské opozičné strany, zasiahol podľa slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára do vnútorných záležitostí SR a Slovensko zatiahol do vrcholiacej kampane v Česku pred voľbami do Poslaneckej snemovne.
To Rakušan odmieta. Opakovane uviedol, že sa na demonštrácii zúčastnil ako súkromná osoba a podotkol, že nijako do slovenských politických záležitostí nezasahoval.