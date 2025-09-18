Ďalšia známa americká šou končí, moderátor dostal stopku po slovách o vražde Kirka. Trump sa teší a nešetrí urážkami

Kimmel v pondelok vo svojom programe vyhlásil, že „banda okolo Trumpovho hnutia MAGA“ (Make America Great Again – Urobme Ameriku opäť skvelou – pozn. red.) sa snaží na vražde zarobiť politické body. Kritizoval okrem iného to, že Trump na Kirkovu počesť nechal stiahnuť vlajky na federálnych budovách a úradoch na pol žrde.
„Takto dospelý človek netrúchli nad niekým, koho nazýval priateľom. Takto smúti štvorročné dieťa nad zlatou rybičkou,“ povedal Kimmel. Stanica BBC poznamenala, že aktivistovu vraždu predtým na sieti Instagram odsúdil a Kirkovej rodine týmto spôsobom vyjadril sústrasť.
„Skvelá správa pre Ameriku,“ napísal Trump na svojej sieti Truth Social s poznámkou, že šou je zrušená. ABC však uviedla, že vysielanie pozastavuje na neurčito. Trump tiež uviedol, že Kimmel nemá talent.
Kimmel vo svojom programe často Trumpa kritizuje. Na terajší komentár týkajúci sa Kirka reagoval predseda Federálnej komisie pre spoje (FCC) Brendan Carr, ktorý naznačil, že jeho úrad by mohol vec prešetriť a udeliť vysielacím spoločnostiam pokutu, prípadne im aj odobrať licenciu.
Spoločnosti, ktoré vysielanie ABC preberajú, prípadne sú so stanicou previazané, následne oznámili, že talk show vysielať nebudú. Napríklad veľký telekomunikačný konglomerát Sinclair oznámil, že Kimmelov program už vysielať nebude, aj keby sa ho stanica ABC rozhodla „bez náležitých krokov“ vrátiť späť do programu. Sinclair tiež vyzval Kimmela, aby sa ospravedlnil. V piatkovom čase, ktorý bol vyhradený pre talk show, Sinclair odvysiela poctu Kirkovi.
Tridsaťjedenročného konzervatívneho aktivistu, Trumpovho spojenca a otca dvoch detí Kirka zastrelil podľa vyšetrovateľov dvadsaťdvaročný Tyler Robinson 10. septembra, keď hovoril so študentmi v areáli Utah Valley University v meste Orem v Utahu. Hrozí mu za to trest smrti.
V Spojených štátoch sa rozhorela ostrá debata o tom, do akej miery sa dá vyjadrovať k smrti Kirka, ktorého niekedy extrémne konzervatívne názory boli veľmi kontroverzné.
Viceprezident J.D. Vance v tejto súvislosti uviedol, že ľudia, ktorí Kirkovu smrť oslavujú, by mali čeliť následkom. „Zavolajte ich zamestnávateľovi,“ vyzval Vance. „Nepodporujeme politické násilie, podporujeme slušnosť,“ uviedol.
Piloti, zdravotníci, učitelia a jeden zamestnanec tajnej služby patria podľa médií medzi tých, ktorí už boli suspendovaní alebo prepustení kvôli svojim vyjadreniam a príspevkom na sociálnych sieťach ohľadom Kirka.
Trump a jeho vláda tiež oznámili, že podniknú kroky proti komentátorom, ktorí sa podľa ich názoru nevyjadrujú ku Kirkovej smrti vhodne. Kritici to považujú za veľmi znepokojujúce a za obmedzenie slobody tlače a slobody prejavu.
Za Kimmela sa už postavil rad združení a tvárí v Hollywoode, poznamenala agentúra Reuters. Napríklad herec Ben Stiller stiahnutie Kimmelovej relácie na X komentoval slovami „to nie je správne“.
Odborové združenie hercov a televíznych a rozhlasových umelcov SAG-AFTRA na X uviedlo, že „rozhodnutie pozastaviť vysielanie Jimmy Kimmel Live! je typom potláčania a odvety, ktorý ohrozuje slobodu všetkých“.
Kritika prišla aj zo zahraničia. Nemecký zväz novinárov (DJV) napríklad v nadväznosti na stiahnutie Kimmelovej relácie z obrazoviek vyzval americké médiá, aby podporovali novinárov. „Sledujeme rozsiahlu eróziu slobody tlače a slobody prejavu v USA,“ poznamenal šéf DJV Mika Beuster. Stanica ABC podľa neho pochybila a žurnalisti potrebujú podporu svojich nadriadených. „Ich servilita voči Trumpovi im pokoj neprinesie, ale naopak povedie k ďalšiemu tlaku,“ dodal.
Americké večerné talk show sú pod tlakom od chvíle, keď stanica CBS oznámila, že ruší program moderátora Stephena Colberta. Televízia v júli uviedla, že talk show skončí budúci máj z čisto finančných dôvodov.
Oznámenie ale prišlo pár dní po tom, čo Colbert kritizoval rozhodnutie Paramount Global, materskej spoločnosti stanice CBS News, zaplatiť 16 miliónov dolárov na urovnanie žaloby podanej Trumpom počas minuloročnej prezidentskej kampane.