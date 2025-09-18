Rusko-bieloruské cvičenie odhalilo komickú návnadu. Maketa lietadla sa zosypala pri dráhe

Na jej prítomnosť upozornil obranný analytik Guy Plopsky vo svojom príspevku na Twitteri (X), kde zverejnil zábery z videa ruského ministerstva obrany. Informuje poľský portál TVP.
„Niekoľko záberov z nového videa ruského ministerstva obrany zachytáva lietadlo (Suchoj) Su-33 (…) z 279. samostatného lodného stíhacieho leteckého pluku (OKIAP), ako sa pripravuje na vzlet na základni Severomorsk-1 počas cvičenia Západ-2025. Na lietadle sú viditeľné dve riadené strely R-73K a dve R-27R typu vzduch-vzduch. V pozadí si možno všimnúť nafukovaciu maketu, ktorá pripomína lietadlo Su-27 Flanker,“ uviedol Plopsky.
Používanie vojenských makiet nie je nové – vo vojne na Ukrajine sa stali bežnou súčasťou bojov na oboch stranách. Ako uvádza Forbes, výroba takéhoto nafukovacieho decoya môže stáť približne 10-tisíc dolárov, zatiaľ čo cena jednej ukrajinskej navádzanej strely Excalibur presahuje 70-tisíc dolárov. Strieľanie drahej munície na lacné napodobeniny tak predstavuje výraznú výhodu pre ich nasadzovateľov.
Podľa správy BBC môžu byť maketami prakticky všetky druhy vojenskej techniky – od radarov, granátometov, vozidiel až po tanky či dokonca figuríny vojakov. Používajú sa jednoduché 2D makety, nafukovacie konštrukcie aj špecializované systémy, ktoré dokážu odrážať rádiové vlny a imitovať radarový podpis tanku.
V októbri 2024 ruské jednotky tvrdili, že raketou Iskander-M zničili ukrajinský raketomet M270 MLRS v Kurskej oblasti. Neskôr sa ukázalo, že šlo iba o ukrajinskú maketu. Podľa BBC môže pri niektorých typoch zbraní na Ukrajine až polovicu tvoriť falošná technika. Moderné decoye sú navyše mobilné a vybavené kovovými vláknami, ktoré napodobňujú tepelné, infračervené aj radarové stopy skutočných vozidiel.
História používania makiet siaha ďaleko pred súčasný konflikt. Najznámejšie nasadenie sa spája s druhou svetovou vojnou, keď Británia vytvorila falošnú armádnu skupinu, aby oklamala nacistické Nemecko počas príprav na vylodenie v Normandii.Čítajte aj VIDEO: Rusko na vojenskom cvičení s Bieloruskom odpálilo hypersonickú strelu Zirkón