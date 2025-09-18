Pravda Správy Svet Voda na mlyn pre Orbána: Bývalý náčelník maďarského generálneho štábu zrejme vystupoval na opozičnom proteste ozbrojený

Bývalý náčelník maďarského generálneho štábu a momentálne politik opozičnej strany TISZA Romulusz Ruszin-Szendi vystúpil na zhromaždení na východe Maďarska a pod jeho oblečením sa rysoval predmet pripomínajúci pištoľ. Neuniklo to ani vládnej strane Fidesz, ktorá sa do politického konkurenta pustila.

18.09.2025 13:25
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán uviedol, že je v politike 35 rokov, ale nikdy nič také nezažil, všíma si portál novinky.cz.

„Nepamätám si prípad, že by niekto usporiadal verejné fórum so zbraňou pri boku a hovoril pritom, že ho svrbí dlaň. Zbrane, násilie a ozbrojení rečníci nemajú vo verejnom živote miesto, a pretože svet sa stáva drsnejším, Maďarsko musí aj naďalej zostať ostrovom mieru," komentoval Orbán.

Ruszin-Szendi na sociálnej sieti uviedol, že má povolenie na nosenie strelnej zbrane. „Po vstupe do politiky som dostal nespočetné množstvo vyhrážok,“ argumentoval bývalý náčelník generálneho štábu. Žiadne podrobnosti k zbrani neuviedol. Opozičný politik bude čeliť trestnému oznámeniu pre podozrenie na zneužitie strelnej zbrane.

Líder opozičnej strany TISZA Péter Magyar tiež potvrdil, že politici strany dostávajú vyhrážky smrťou.

Maďarsko čakajú na budúci rok v apríli parlamentné voľby a TISZA je pre Fidesz vážnym konkurentom, keďže aktuálne vedie v prieskumoch verejnej mienky.

