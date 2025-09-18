Voda na mlyn pre Orbána: Bývalý náčelník maďarského generálneho štábu zrejme vystupoval na opozičnom proteste ozbrojený

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán uviedol, že je v politike 35 rokov, ale nikdy nič také nezažil, všíma si portál novinky.cz.
„Nepamätám si prípad, že by niekto usporiadal verejné fórum so zbraňou pri boku a hovoril pritom, že ho svrbí dlaň. Zbrane, násilie a ozbrojení rečníci nemajú vo verejnom živote miesto, a pretože svet sa stáva drsnejším, Maďarsko musí aj naďalej zostať ostrovom mieru," komentoval Orbán.Čítajte viac Magyar reaguje na Orbána: Maďarsko sa musí definitívne vrátiť k Západu
Ruszin-Szendi na sociálnej sieti uviedol, že má povolenie na nosenie strelnej zbrane. „Po vstupe do politiky som dostal nespočetné množstvo vyhrážok,“ argumentoval bývalý náčelník generálneho štábu. Žiadne podrobnosti k zbrani neuviedol. Opozičný politik bude čeliť trestnému oznámeniu pre podozrenie na zneužitie strelnej zbrane.Čítajte viac Orbán: Voľby v roku 2026 vyhrá Fidesz a strana TISZA sa rozpadne
Líder opozičnej strany TISZA Péter Magyar tiež potvrdil, že politici strany dostávajú vyhrážky smrťou.
Maďarsko čakajú na budúci rok v apríli parlamentné voľby a TISZA je pre Fidesz vážnym konkurentom, keďže aktuálne vedie v prieskumoch verejnej mienky.Čítajte viac Špionážna aféra zanechala stopy, Maďarsko zrušilo expertízne rokovanie s Ukrajinou