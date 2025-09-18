Putin podpíše dohodu až po víťazstve, tvrdí opozičný poslanec. Koniec vojny je v nedohľadne

Napriek názorom, že Ukrajina by mohla uzavrieť mierovú dohodu výmenou za územné ústupky, ako je napríklad Kramatorsk, realita je podľa neho iná. „Územné ústupky Putina nedonútia zastaviť ofenzívu. Táto možnosť existuje len v hlave amerického prezidenta a je založená na jeho vlastnom chápaní rozhovorov s ruským diktátorom. Zároveň samotný Putin hovorí pravý opak. Pokračuje v boji a zabíjaní,“ povedal Kňažyckyj.
Zdôraznil, že vojna nie je len o územiach, ale o širších geopolitických cieľoch Ruska. Putin podľa neho chce pred Európou potvrdiť svoju moc a vytvoriť priestor pre ďalšiu agresiu v Európe.
„Putinova súčasná pozícia je takáto – akúkoľvek dohodu týkajúcu sa Ukrajiny podpíše až po víťazstve Ruska. Preto bude pokračovať v boji a na to nepotrebuje žiadne stretnutia so Zelenským. Putin nepotrebuje dohodu, potrebuje čisté vojenské víťazstvo nad Ukrajinou,“ dodal Kňažyckyj.
Ukrajinský politológ Mychajlo Basarab pre Espreso TV na margo toho poznamenal, že „sme veľmi ďaleko od konca vojny, aspoň vzhľadom na súčasný stav vecí“.
„Aj keby sa za súčasných okolností rusko-ukrajinská vojna zázračne zastavila, táto istá vojna by takmer okamžite našla iný formát a pokračovala by buď na Ukrajine, alebo v globálnom meradle,“ povedal Basarab.
