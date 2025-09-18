Británia deportovala prvého nelegálneho migranta

Počas prvej fázy pilotného programu Londýn vráti Francúzsku migrantov, ktorí pricestovali po mori, a Británia zorganizuje presun rovnakého počtu žiadateľov o azyl z Francúzska, ktorí preukážu, že majú rodinné väzby v Británii, píše portál The Guardian.
„Muž, ktorý v auguste pricestoval do Spojeného kráľovstva na malej lodi, dnes ráno odletel komerčným letom,“ uviedlo ministerstvo vnútra. Podotklo, že ide o „významný krok“ v rámci snáh o zastavenie prechodov, píše agentúra AFP.Čítajte aj Veľkolepá pocta kráľa pre Trumpa. Ustúpi pri whisky? A čo urobili Briti, aby sa vyhli možnému škandálu?
Vláda zdôrazňuje, že hoci je tento počet migrantov v súčasnosti malý, časom sa očakáva zvýšenie. Súdy tento týždeň zablokovali predchádzajúce pokusy o deportácie. V dôsledku toho vláda prehodnocuje zákon o modernom otroctve, píše Sky News.
V tomto roku už prešlo do Británie cez Lamanšský prieliv viac ako 30.000 ľudí v malých člnoch a ministerka vnútra Shabana Mahmoodová sa zaviazala „urobiť všetko pre to“, aby zabránila ďalším príchodom. Migranti, ktorí dorazili na člnoch po mori, sú len menšou časťou imigrantov. Za 12 mesiacov do júna 2025 požiadalo o azyl v Spojenom kráľovstve viac ako 111.000 ľudí.
Podľa denníka Telegraph chce Londýn uzavrieť aj s Nemeckom dohodu o navracaní nelegálnych migrantov, akú dosiahol s Francúzskom.