Hľadali ho 11 rokov. Polícia pri bežnej prehliadke chytila odsúdeného Čecha, vydával sa za Slováka

Poľskí policajti v Ustroni v Sliezskom vojvodstve na hraniciach s Českom zadržali 38-ročného občana Česka, ktorý bol viac ako 11 rokov medzinárodne hľadaný na základe európskeho zatykača. Muž sa pri kontrole vydával za Slováka. Informovala o tom vo štvrtok polícia v Cieszyne.

18.09.2025 14:25
Dvojica obvodných policajtov počas bežnej hliadky kontrolovala podozrivého muža v jeho byte. Preukázal sa dokladom totožnosti vystaveným na meno 35-ročného občana Slovenska.

Policajti však pre podozrenie kontaktovali slovenských kolegov a preverili platnosť predložených dokumentov. Overenie potvrdilo, že doklad je falošný a identita uvedená na doklade neexistuje.

Následným preverovaním policajti zistili, že ide o 38-ročného Čecha, ktorý bol hľadaný Interpolom aj českým súdnictvom za hospodárske trestné činy. V Česku je odsúdený na šesť rokov väzenia. Muža eskortovali na policajnú stanicu a prokuratúra v Bielsko-Bialej požiadala o jeho vzatie do väzby.

