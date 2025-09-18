Hľadali ho 11 rokov. Polícia pri bežnej prehliadke chytila odsúdeného Čecha, vydával sa za Slováka

Dvojica obvodných policajtov počas bežnej hliadky kontrolovala podozrivého muža v jeho byte. Preukázal sa dokladom totožnosti vystaveným na meno 35-ročného občana Slovenska.
Policajti však pre podozrenie kontaktovali slovenských kolegov a preverili platnosť predložených dokumentov. Overenie potvrdilo, že doklad je falošný a identita uvedená na doklade neexistuje.
Následným preverovaním policajti zistili, že ide o 38-ročného Čecha, ktorý bol hľadaný Interpolom aj českým súdnictvom za hospodárske trestné činy. V Česku je odsúdený na šesť rokov väzenia. Muža eskortovali na policajnú stanicu a prokuratúra v Bielsko-Bialej požiadala o jeho vzatie do väzby.