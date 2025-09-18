Pravda Správy Svet Prezident Čadu zbavil dvoch aktivistov občianstva. Kritizovali jeho vládu

Prezident Čadu Mahamat Idriss Déby v stredu zbavil občianstvo dvoch aktivistov žijúcich vo Francúzsku, ktorí kritizovali jeho vládu. Informovala o tom dnes agentúra AFP. Déby zároveň oboch mužov obvinil zo spolupráce so zahraničnými mocnosťami.

Prezident Čadu Mahamat Idriss Déby
„Páni Chafardine Galmaye Saleh a N'Guebla Makaila sú zbavení čadského občianstva,“ píše sa v prezidentovom stredajšom dekréte.

Saleh, ktorý prevádzkuje blog Tchad One, pravidelne kritizuje Débyho spôsob vedenia krajiny. „Pobytie občianstva je smiešnym a absurdným rozhodnutím čadského prezidenta. Saleh si zachováva bezúhonnú morálku a nič mu nezabráni pokračovať v boji za spravodlivosť a demokraciu v našej krajine,“ uvádza sa v príspevku na blogu.

Makaila sa preslávil kritikou režimu prezidentovho otca, ktorý vládol v krajine v rokoch 1990 až 2021. Počas politickej transformácie sa stal poradcom pre ľudské práva v kancelárii súčasného prezidenta, ale nakoniec odišiel do Francúzska, odkiaľ stále častejšie kritizuje Débyho vládu.

Teraz 41-ročného Mahamata Débyho do funkcie dosadila vojenská junta, ktorá sa ujala moci v apríli 2021 po smrti jeho otca Idrissa Débyho. Armáda vtedy sľúbila vypísanie prezidentských volieb za 18 mesiacov, potom sa však prechodné obdobie predĺžilo do minulého roku. Déby mladší bol potom v máji zvolený za prezidenta vo voľbách, ktoré veľká časť opozícia bojkotovala.

