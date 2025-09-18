Ruské drony prinútili Varšavu konať. Ukrajinci budú školiť Poliakov v boji proti bezpilotným lietadlám

Poľský minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz o veci vo štvrtok rokoval so svojím ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhalom v Kyjeve. Ukrajina sa už štvrtým rokom bráni ruskej vojenskej agresii, obe strany konfliktu pritom v boji hojne využívajú práve bezpilotné lietadlá. Do Poľska minulý týždeň prenikli dve desiatky ruských dronov.
„Chceme ťažiť z vašich znalostí a zručností a chceme, aby sa na tom mohli podieľať poľské spoločnosti, verejné aj súkromné,“ povedal Kosiniak-Kamysz v Kyjeve. „Máme dobrú armádu a chceme čerpať zo skúseností ukrajinských vojakov,“ vyhlásil podľa denníka Gazeta Wyborcza poľský minister, ktorý informoval o podpise dohody o spolupráci medzi ministerstvami.Čítajte viac Ukrajinec, ktorý vypustil dron v Poľsku, dostal pokutu a hrozí mu deportácia
„Máme jedinečné skúsenosti, o ktoré sme pripravení sa podeliť,“ uviedol ukrajinský minister obrany Šmyhal podľa denníka Gazeta Wyborcza. Doplnil, že ukrajinskí vojaci a inžinieri budú v skupine školiť svojich poľských náprotivkov v boji proti dronom. Na platforme Telegram Šmyhal uviedol, že sa s Kosiniakom-Kamyszom dohodli na posilnení spolupráce medzi zbrojnými priemyslami oboch krajín a v oblasti protivzdušnej obrany.
"Sme pripravení rozvíjať spoločné projekty v oblasti leteckých, námorných a pozemných dronov a robotizovaných systémov,“ pokračoval ukrajinský minister.
Šmyhal tiež uviedol, že Kyjev poskytne Varšave prístup k niektorým svojim systémom sledujúcim ruské vzdušné zbrane, aby mohlo Poľsko sledovať tie potenciálne mieriace k jeho územiu.
Kosiniak-Kamysz je na návšteve Kyjeva spoločne s delegáciou rezortu obrany a poľských ozbrojených síl. Hovorca ukrajinskej diplomacie Heorhij Tychyj už skôr uviedol, že poľská delegácia chce od Ukrajincov získať informácie o boji s dronmi. Poľské ministerstvo obrany dopredu avizovalo, že ministri budú rokovať o vojenskej spolupráci, ďalšej podpore pre brániacu sa Ukrajinu a bezpečnostnú situáciu v kontexte ruskej agresie.
Poľsko, ktoré susedí s Ukrajinou aj Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, minulý týždeň v noci na stredu zaznamenalo dve desiatky narušení svojho vzdušného priestoru ruskými dronmi, pričom niektoré z nich zostrelilo.
Predstavitelia Poľska, Nemecka, Európskej únie či Ukrajiny hovoria o ruskom zámere a NATO reagovalo oznámením, že posilňuje ochranu hraníc svojho východného krídla. Ruské ministerstvo obrany prienik dronov do Poľska nepoprelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysel, ani o útok. V sobotu v Poľsku znova preventívne vzlietli bojové lietadlá v reakcii na nové útoky ruských dronov na Ukrajine pri hraniciach s Poľskom.Čítajte viac Moskva odmietla poľské ‚mýty‘ o dronoch, diplomat tvrdí že prišli z Ukrajiny. Kremeľ vec prešiel mlčaním
Počas prieniku ruských dronov do Poľska tieto stroje zostrelovali stíhačky, čo je proces, ktorý stojí oveľa viac, než Rusko zaplatí za dodávku a vypustenie lacných, masovo vyrábaných dronov, napísala agentúra Reuters. Ukrajina pritom uvádza, že má schopnosti bojovať s náletmi ruských dronov lacno pomocou komplexného vrstevného obranného systému, ktorý zahŕňa stíhacie drony, ťažké guľomety a elektronický boj.Čítajte viac Tusk sa postavil za armádu. Nepriamo sa zastal pilota F-16, ktorý pri útoku na dron zničil dom